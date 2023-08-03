الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الكليات 2023، هل يصح توجه الطالب لمكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة الكلية المرشح لها

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

تنسيق الكليات 2023، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلا شاملا يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها طلاب الثانوية العامة أثناء تنسيق الكليات الإلكتروني، وحرصت وزارة التعليم العالي على تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة تنسيق الكليات 2023 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن هذا الدليل يأتي في إطار استعدادات تنسيق الكليات 2023 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، من خلال الحملة التوعوية التي يقوم بها المركز الإعلامي للوزارة.

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دليل تنسيق الكليات 2023

وكانت أبرز الأخطاء أو التساؤلات التي رصدتها وزارة التعليم العالي في دليل تنسيق الكليات 2023 هو  توجه الطالب لمكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة الكلية المرشح لها

وأكدت الوزارة أنه يجب على الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة التنسيق؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح.

 

استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة 2023

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة 2023، حيث يتساءل الطلاب وأولياء الأمور “هل يمكن التحاق طلاب الثانوية بالجامعات والمعاهد بشكل مباشر؟”.

جدير بالذكر أنه يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 تنسيق الكليات 2023، وانطلاق أعمال تنسيق الكليات 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق السبت المقبل.

 

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

وجاء الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الكليات المرحلة الأولى للجامعات 2023 كما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي:


الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر 22304.

- الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر 15013.

- الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر 74923.

ويكون الإجمالي للمتقدمين في تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة العامة 2023 الناجحين في الدور الأول هو 112240.

 

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023
 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية.

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».

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تنسيق الكليات 2023، شروط التحويل بين الكليات الجامعية

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تنسيق الكليات 2023، يجب عدم إطلاع الآخرين على الرقم السرى للطالب

التحويل بين الجامعات

كما تتيح «فيتو» من خلال تنسيق الجامعات 2023، التفاصيل الكاملة لعملية تقليل الاغتراب والتحويل بين الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة، والشروط المطلوبة لقبول رغبة الطالب في اعتماد التحويل من قبل موقع تنسيق الجامعات 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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