الخميس 03 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد لعدد من الوظائف القيادية

محافظ القليوبيةخلال
محافظ القليوبيةخلال الاجتماع، فيتو

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع لجنة القيادات للتجديد لشغل بعض الوظائف بدرجة مدير عام تشمل الشئون القانونية والبيئة بالديوان العام والخدمات الزراعية والتعاون الزراعي بمديرية الزراعة، وذلك لمتابعة أدائهم خلال فترة توليهم تلك الوظائف.

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 جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي والأستاذة رشا منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور طارق الششتاوي الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وأعضاء اللجنة المشكلة.


وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

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