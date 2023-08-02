محافظة القليوبية تعلن عن وظائف لـ 119 مهندسا

أعلنت محافظة القليوبية عن حاجتها للاستعانة بالأجر اليومي لـ 119 مهندسا للعمل بصفة مؤقتة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة بمحافظة القليوبية.

وذلك من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والزراعة وذلك وفقا للتخصصات المطلوبة والشروط التالية وهي

- ألا يزيد السن عن 35 عاما وقت التقديم

- الأولوية فى الاختيار لقاطني محافظة القليوبية

- العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة ويجوز إعادة التوزيع دون المطالبة بزيادة أية أعباء مالية

14 بكالوريوس هندسة قسم عمارة

41 بكالوريوس هندسة قسم مدنى

2 بكالوريوس هندسة قسم مساحة

18 بكالوريوس هندسة قسم تخطيط عمراني

10 بكالوريوس هندسة قسم طرق

13 بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا

13 بكالوريوس هندسة قسم كهرباء

بكالوريوس هندسة حسابات ونظم او هندسة الكترونيات واتصالات بالإضافة إلى خبرة ودورة تدريبيبة فى التخصصات الآتية: 1 شبكات IT، 1 أمن ومعلومات، 1 صيانة أجهزة حاسب آلي وطابعات، 1 برمجة، 2 جرافيك، 2 بكالوريوس زراعة (تنسيق حدائق ونباتات زينة)

ضوابط الاختيار

- تكون ضوابط الاختيار حسب أعلى الدرجات فى الاختبارات



المستندات المطلوبة

- تقديم ملف يحتوى على صور من المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الأصل فى حالة الاختيار وتكون مطابقة لما تم تقديمه سابقا وهى كالتالي ( طلب التقديم- شهادة المؤهل- شهادة تادية الخدمة العسكرية- الكارنية الصادر من نقابة المهندسين- صورة بطاقة الرقم القومي- شهادة ميلاد مميكنة- صحيفة الحالة الجنائية- شهادات الخبرة أن وجدت).

- يبدأ التقديم فى اليوم التالي لنشر الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية والبوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية ولمدة 10 أيام ويكون التقديم بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة شخصيا ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد انتهاء مواعيد الإعلان أو التى ترد بالبريد.

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