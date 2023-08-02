الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظة القليوبية تعلن عن وظائف لـ 119 مهندسا

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية عن حاجتها للاستعانة بالأجر اليومي لـ 119 مهندسا للعمل بصفة مؤقتة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة بمحافظة القليوبية.

طالبة ثانوية عامة تنهي حياتها بحبة غلة سامة بعد ظهور النتيجة في القليوبية

مجلس الوزراء يعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية

 وذلك من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والزراعة وذلك وفقا للتخصصات المطلوبة والشروط التالية وهي
- ألا يزيد السن عن 35 عاما وقت التقديم
- الأولوية فى الاختيار لقاطني محافظة القليوبية
- العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة ويجوز إعادة التوزيع دون المطالبة بزيادة أية أعباء مالية
14 بكالوريوس هندسة قسم عمارة
41 بكالوريوس هندسة قسم مدنى
2 بكالوريوس هندسة قسم مساحة
 18 بكالوريوس هندسة قسم تخطيط عمراني
 10 بكالوريوس هندسة قسم طرق
13 بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا
13 بكالوريوس هندسة قسم كهرباء
بكالوريوس هندسة حسابات ونظم او هندسة الكترونيات واتصالات بالإضافة إلى خبرة ودورة تدريبيبة فى التخصصات الآتية: 1 شبكات IT، 1 أمن ومعلومات، 1 صيانة أجهزة حاسب آلي وطابعات، 1 برمجة، 2 جرافيك، 2 بكالوريوس زراعة (تنسيق حدائق ونباتات زينة)
ضوابط الاختيار
- تكون ضوابط الاختيار حسب أعلى الدرجات فى الاختبارات
 

المستندات المطلوبة
- تقديم ملف يحتوى على صور من المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الأصل فى حالة الاختيار وتكون مطابقة لما تم تقديمه سابقا وهى كالتالي ( طلب التقديم- شهادة المؤهل- شهادة تادية الخدمة العسكرية- الكارنية الصادر من نقابة المهندسين- صورة بطاقة الرقم القومي- شهادة ميلاد مميكنة- صحيفة الحالة الجنائية- شهادات الخبرة أن وجدت).
- يبدأ التقديم فى اليوم التالي لنشر الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية والبوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية ولمدة 10 أيام ويكون التقديم بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة شخصيا ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد انتهاء مواعيد الإعلان أو التى ترد بالبريد.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية خطة تخفيف أحمال الكهرباء محافظة القليوبية محلية نقابة المهندسين

مواد متعلقة

مجلس الوزراء يعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية

الخامس على الجمهورية ابن القليوبية: النجاح ليس ضربة حظ وأعشق كرة القدم

الحاصل على المركز الثامن لشعبة الرياضيات من القليوبية: اعتمدت على الدروس ووالدي توقع مكالمة الوزير

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

رسالة عاجلة لـ مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية علمي رياضة

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية