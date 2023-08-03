الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أزمات الغذاء والطاقة تتصدر ملفات القمة المصرية اليونانية بالعلمين الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

تعقد اليوم الخميس في مدينة العلمين الجديدة مباحثات قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة

ونرصد أبرز ملفات القمة:

ومن المقرر أن تشهد المباحثات الإشادة بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والتطلع إلى استمرار ذلك الزخم على كافة المستويات بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في المنطقة.

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- أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك والحرص على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع.

- الإشادة بآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص والعملعلى مواصلة دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهم إضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بين الدول الثلاث حول كيفية التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

- سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة لا سيما تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية

- تناول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأزمة الروسية الإوكرانية وأزمات الشرق الأوسط ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة وتداعيات الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم  

 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكي

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