كل ما تريد معرفته عن مبارة الأهلي والمصري في كأس مصر.. كولر يبحث عن انتصاره الأول.. وهذه القيمة السوقية للفريقين

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي في ربع نهائي كاس مصر، المباراة التي ستقام اليوم الخميس في السادسة مساء علي ملعب برج العرب، وتحظى تلك المباراة مشاهدة ومتابعة كبيرة من الجمهور المصري نظرا لمكانة الفريقين وشعبيتهم علي المستوي المحلي وعراقة الناديين حيث تعود أول مواجهة جمعت الفريقين كانت في عام 1948 أي منذ 75 عاما.

ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز وأهم الأرقام الخاصة بمواجهة الأهلي والمصري:

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

تقابل الفريقان في 148 لقاء في مختلف البطولات ومباراة انسحب فيها الأهلي أمام المصري في كأس الرابطة الموسم الحالي، جمعهم الدوري المصري في 125 لقاء وكأس مصر في 22 مباراة والسوبر المصري في مناسبة وحيدة أقيمت في دولة الإمارات وفاز الأحمر بهدف نظيف.

استطاع الأهلي الفوز في 86 مباراة بينما حقق المصري الانتصار في 25 لقاء وتعادلا 37 مرة، سجل المارد الأحمر في مرمي الفريق البورسعيدي 227 هدف بينما سجل المصري البورسعيدي 115 هدف.

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القيمة التسويقية للنادي الأهلي

بينما بلغت القيمة التسويقية للنادي الأهلي 34 مليونا و30 ألف يورو.

وجاء أكثر اللاعبين قيمة في الفريق:

_أليو ديانج 4 ملايين و500 ألف يورو.

_ محمد عبدالمنعم 3 ملايين يورو.

_ محمد الشناوي 2 مليون و500 ألف يورو

_ رضا سليم 2 مليون و200 ألف يورو.

الاهلي والمصري، فيتو

القيمة التسويقية للمصري البورسعيدي

بلغت القيمة التسويقية للمصري البورسعيدي 6 ملايين و750 ألف يورو

لا يوجد لاعب تصل قيمته التسويقية إلي مليون يورو غير الياس الجلاصي.

وجاء أكثر اللاعبين قيمة في الفريق البورسعيدي هم:

_إلياس الجلاصي مليون يورو.

_عبدالرحمن دغموم 700 ألف يورو.

_ مروان حمدي 600 ألف يورو.

الاهلي والمصري، فيتو

6 نهائيات جمعت الأهلى والمصرى البورسعيدي

1- الأهلى 5-0 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 1927

2 - الأهلى 5-0 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 1945

3- الأهلى 2-1 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 1947

4- الأهلى 1-0 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 1983

5- الأهلى 3-1 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 1984

6- الأهلى 2-1 المصرى البورسعيدي نهائي كأس مصر عام 2017

الاهلي، فيتو

أرقام من مباراة الأهلي والمصري قبل مواجهة الكأس

_لم يلعب الفريقين منذ فبراير 2012 داخل بورسعيد منذ واقعة الماتش الشهير الذي راحه ضحيته 74 فرد من جماهير النادي الأهلي أي امتدت الفترة الي 11 عام و5 أشهر في ستاد برج العرب او ستاد السويس.

_نجح المارد الأحمر فى الخروج بشباك نظيفة أمام المصرى فى 60 مباراة، بينما تمكن الفريق البورسعيدي في 26 مباراة.

_التقى الأهلى والمصرى فى أول مباراة بينهما بنهائى كأس مصر عام 1927 وفاز المارد الأحمر بخماسية نظيفة

_أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي وذلك فى نهائى كأس مصر بخماسية نظيفة

أول لقاء بين الفريقين كان فى موسم 1948/1949 بالنسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

مشوار الأهلي في كأس مصر آخر 5 مواسم

سنة 2018: خرج من ربع النهائي على يد بيراميدز.

سنة 2019: خرج من دور الـ16 على يد بيراميدز.

سنة 2020: فاز بالبطولة على حساب الزمالك.

سنة 2021: نال الوصيف بعد أن خسر أمام الزمالك.

سنة 2022: فاز باللقب على حساب بيراميدز.

آخر فوز للأهلى على المصرى

ويعود أخر فوز للاهلى على حساب المصرى البورسعيدي الى لقاء الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022 في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في شهر أغسطس من العام الماضي 2022 وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين حملوا توقيع كلا من رامى ربيعه وحسام حسن.

آخر فوز للمصرى على الأهلي



وكان آخر فوز للمصري البورسعيدي على الأهلى فى مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022 التى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في شهر ابريل من العام الماضي 2022 عندما فاز الاخضر البورسعيدي بهدف دون رد أحرزه هيثم لعيونى.

المصري البورسعيدي، فيتو

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين

آخر خسارة للأهلي بربع نهائى كأس مصر

وكانت آخر خسارة للأهلي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في عام 2018 عندما خسر أمام فريق ببراميدز بهدف دون رد سجله عمرو كمال عبد الواحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام.

ويسعي المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تحقيق أولى انتصاراته أمام على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال المواجهة التي سوف تجمع الفريقين اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

الانتصار الأول لكولر أمام على ماهر



ويأمل كولر في تحقيق أولى انتصاراته أمام على ماهر حيث تقابلا مرتين قبل ذلك في الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز خلال قياده الاخير لفريق فيوتشر إف سى وحسم التعادل نتيجة المباراتين حيث انتهت نتيجة الدور الأول بنتيجة 1-1 والدور الثاني بنتيجة 0-0.

ويستعد على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرى البورسعيدي لقيادة فريقه لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها اليوم بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

11 مباراة لعلي ماهر أمام الأهلي

خاض على ماهر 11 مباراة أمام الأهلى خلال قيادته لأربع أندية حيث فاز في مباراة واحدة وخسر في سبع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات.

3 مباريات لعلي ماهر مع الأسيوطى (ببراميدز حاليا) أمام الأهلى

تقابل على ماهر أمام الأهلى فى ثلاث مباريات خلال قيادته لفريق الأسيوطى سابقا وبيراميدز حاليا بواقع مباراة واحدة في كأس مصر ومباراتان بالدوري الممتاز حيث فاز في لقاء وخسر في مباراتين.



فاز على ماهر على الأهلى خلال قيادته لفريق الأسيوطى بهدف دون رد في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2017-2018.

ثم خسر على ماهر أمام الأهلى بهدف نظيف خلال قيادته لفريق الأسيوطى في مباراة الدور الاول للموسم 2017-2018 ببطولة الدوري الممتاز وخسر بنفس النتيجة بالدور الثاني من منافسات نفس الموسم

مباراتان لعلي ماهر مع إنبى أمام الأهلى

تقابل على ماهر مع الأهلي فى مباراتين خلال قيادته لفريق إنبى وكانت المرة الأولى في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2018-2019 وخسر أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف ثم خسر في لقاء الدور الثاني من منافسات نفس الموسم بهدفين دون رد.

مباراتان لعلى ماهر مع المصرى البورسعيدي أمام الأهلى

واجه على ماهر الأهلى مرتين خلال قيادته لفريقه الحالى المصري البورسعيدي حيث كانت المباراة الأول في الدور الأول من منافسات موسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز وخسر وقتها أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف واللقاء الثاني كان في الدور الثاني من نفس الموسم وخسر ايضا بنتيجة 4-2.

4 مباريات لعلي أمام مع فيوتشر أمام الأهلى



والتقى على ماهر مع الأهلى خلال قيادته لفريقه فيوتشر في أربع مباريات أولهم كان في الدور الأول من منافسات موسم 2021-2022 بالدوري الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وتقابل على ماهر أمام الأهلى خلال قيادته لفريقه فيوتشر بالدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022 وخسر بنتيجة 4-0.

وتقابل على ماهر مع الأهلى خلال قيادته لفريق فيوتشر إف سى في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023 وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واخر لقاء جمع على ماهر أمام الأهلى خلال قيادته لفريق فيوتشر إف سى في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023 وانتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف.