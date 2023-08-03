الخميس 03 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والمصري والزمالك والنصر السعودي

الزمالك والنصر، فيتو
الزمالك والنصر، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس 3-8-2023 العديد من المباريات في مختلفدوريات وملاعب العالم على رأسها مباراة الزمالك والنصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية،ومواجهة الاهلي والمصري بكاس مصر.

 

مواعيد مباريات بطولة كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة

الأهلي ضد المصري – 6 مساء – ONTime Sports

 

مواعيد مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال



شباب بلوزداد ضد  الكويت الكويتي – 4 مساء – SSC HD

الوحدة ضد  الرجاء المغربي – 4 مساء - SSC HD

الزمالك ضد  النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD

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الشباب ضد  الإتحاد المنستيري – 6 مساء - SSC HD

 

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة

 

كوريا الجنوبية ضد ألمانيا – 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium

المغرب ضد  كولومبيا – 1 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium

 

موعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي

وتقام مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدي

وتذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدى على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

 

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المصري كالتالي.. 

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى مخلوف ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس ورامي ربيعه ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: محمد فخري واليو ديانج ومروان عطيه وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ورأفت خليل وبيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره النصر السعودي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات البطولة العربية.

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي 

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

وتعد هذه المواجهة مصيرية بالنسبة لنادي الزمالك حيث يسعي الفريق الأبيض للفوز بالمباراة من أجل الصعود للدور المقبل خاصة بعد الخسارة من الشباب السعودي. 

وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1. 

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل الجولة الختامية في دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

  1. النصر (4 نقاط من مبارتين)
  2. الشباب (4 نقاط من مبارتين)
  3. الزمالك (3 نقاط من مبارتين)
  4. الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية بينما يلاقي الزمالك فريق النصر السعودي.

 

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مواعيد مباريات اليوم الزمالك والنصر السعودي الأهلى والمصرى كأس مصر البطولة العربية

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