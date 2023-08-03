الرجاء المغربي يعلن ضم عمرو وردة لمدة موسمين

كشف محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي، عن حسم ناديه الاتفاق مع المحترف المصري عمرو وردة، للانضمام لصفوف النادي المغربي لمدة موسمين.



قال بودريقة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إن عمرو وردة ينتظر إنهاء تأشيرة السفر إلى المغرب من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.



ولفت إلى أن الرجاء المغربي لم يفقد الأمل في ضم محمود صابر من بيراميدز وما زالت هناك مفاوضات، موضحًا أن فخري لاكاي أيضًا ضمن اهتمامات نادي الرجاء.

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وواصل أن هناك مهاجمًا في الدوري المصري عقده انتهى بنهاية الموسم وتجرى مفاوضات معه في الوقت الحالي، رافضًا الكشف عن اسمه.



وأتم تصريحاته كاشفًا عن أحقية الرجاء في الحصول على 5% من صفقة انتقال رضا سليم لاعب الجيش المغربي إلى الأهلي عبارة عن حق تكوين.

وانتقل صانع ألعاب منتخب مصر عمر وردة إلى أبولون ليماسول مع بداية يناير عام 2023 ليبدأ مغامرة جديدة في الدوري القبرصي حتى مايو 2023

وكان وردة قد رحل عن صفوف فريقه أنورثوسيس بعدما لم يتوصلا لاتفاق على تمديد العقد الذي تم توقيع فيه صيف 2021.

عمرو وردة



تغريم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بسبب حملة محمد صلاح

وقضت محكمة جنوب الجيزة بإلزام ممدوح عيد، صاحب إحدى الشركات والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بإلزامه بصفته مدير الشركة بأن يؤدي لإحدى شركات الاتصالات مبلغًا وقدره 98 ألفًا و600 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 3 ملايين جنيه، وأن يؤدي له فائدة قانونيًّا قدرها 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية، والتي بدأت 7 أغسطس 2021، حتى تمام السداد، وألزمته بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب محاماة.



كانت البداية عندما كلفت إحدى شركات الاتصالات أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، بمقاضاة ممدوح عيد بسداد مبلغ 98600 دولار، قيمة حملة إعلانية نفذها نجم منتخب مصر لصالح الشركة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 يناير عام 2016.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأنهى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة الإدارة التنفيذية في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة وأن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليًّا وقاريًّا، ويبدأ مشواره في منتصف سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

وفيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

ولعب ماييلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفًا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفًا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

وفي الدوري الكونغولي لعب مع فيتا كلوب ١٣ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٣، ولعب مع يانج أفريكانز ١٨ مباراة سجل خلالها ١٤ هدفًا وصنع ٣ آخرين.

ولعب المهاجم الدولي ٧ مباريات دولية سابقة مع منتخب الكونغو، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

استمرار باتشيكو بتدريب بيراميدز

وتعاقد نادي بيراميدز مع باتشيكو كمدير فني للفريق منتصف الموسم المنتهي لمدة موسم ونصف على ان ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم المنقضي حال عدم رغبة بيراميدز استمراره لكن يتم تفعيل الموسم الآخر حال قرار الإبقاء عليه.

واحتل فريق بيراميدز وصافة الدوري الممتاز ليشارك في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

بيراميدز يجدد لحارسه شريف إكرامي

وأعلن نادي بيراميدز تمديد عقد حارس الفريق المخضرم شريف إكرامي، بعدما انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم المنقضي.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الإدارة التنفيذية للفريق السماوي بقيادة ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، والحفاظ على اللاعبين الجيدين وأصحاب الخبرة في الفريق سعيًّا لتحقيق البطولات في الموسم المقبل.