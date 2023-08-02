شبانة ينتقد بيراميدز لتجاهله ذكر اسم لاعب الأهلي ونغمة المؤامرة

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استياءه من إصرار إدارة نادي بيراميدز على تصدير فكرة المؤامرة ضد النادي طوال الفترة الماضية، مبديًا استغرابه الشديد من البيانات التي تصدر عن النادي وآخرها نفي خبر التفاوض مع لاعب الأهلي السابق محمد نصير.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "بيراميدز أصدر بيانًا لنفي التعاقد أو التفاوض مع محمد نصير، ووضح من خلال البيان تصدير فكرة المؤامرة، بل وصل الأمر لعدم ذكر اسم اللاعب".

بيراميدز يوضح حقيقة التعاقد مع لاعب الأهلي

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ارتياحه بالمكانة الكبيرة التي أصبح عليها النادي محليًّا وقاريًّا، والذي هو ثمار مجهود شاق وإخلاص خلال السنوات الماضية من الإدارة التنفيذية لبيراميدز.

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أضاف المدير الرياضي أن نهج نادي بيراميدز خلال المواسم الماضية في التعاقدات الجديدة جعل الأمور أسهل بكثير، والنادي واضح في تعاملاته بشأن الصفقات.

وتابع أن النادي ويمتلك إدارة تعاقدات تعمل وفق أسس واضحة، ولا يتعاقد مع اللاعبين بالصدفة ولكن وفق رؤية بعد متابعة دقيقة ودراسة وتحليل جيد لاحتياجات الفريق، على مدى موسم كامل وأكثر، وبعد عمل مخلص ومتواصل، ولا يتعاقد مع لاعب بالصدفة أو لمجرد أن ناديه استغنى عن خدماته، وأنه يدرك جيدًا أن هناك محاولات لاستغلال اسم النادي من خلال بعض اللاعبين ووكلائهم للحصول على عقود أخرى وبمقابل مادي أكبر.

مفاوضات بيراميدز ومحمد نصير

وبسؤاله عن آخر الشائعات بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين الذين لم يسجله ناديه، رفض المدير الرياضي ذكر اسم اللاعب، مشددًا على أن هناك لاعبين ووكلاء لاعبين يحاولون تسويق أنفسهم من خلال ربط اسمهم بأندية كبيرة، ونحن سعداء بتلك المكانة الكبيرة، ولكننا لن نعطي الفرصة لأحد أن يستغل اسم بيراميدز أو يضلل الأندية الأخرى بمفاوضات غير حقيقية، لأن خطة بيراميدز وإستراتيجيته واضحة في الصفقات والتعاقدات، واللاعب المذكور لم أسمع اسمه من قبل، ومن يتحدث مرة أخرى بشكل غير حقيقي عن النادي ومفاوضات وهمية مع لاعبين سيتم الكشف عنه للصالح العام للأندية والكرة المصرية.

حقيقة ضم بيراميدز محمد نصير

وتردد خلال الساعات الماضية ضم نادي بيراميدز محمد نصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية في صفقة انتقال حر بعد استبعاده من القائمة الأولى للموسم الجديد.

فعل مسؤولو نادي بيراميدز عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السماوي لمدة موسم قادم بعد قرار استمرار في عمله.

الأهلي

تغريم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بسبب حملة محمد صلاح

وقضت محكمة جنوب الجيزة بإلزام ممدوح عيد، صاحب إحدى الشركات والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بإلزامه بصفته مدير الشركة بأن يؤدي لإحدى شركات الاتصالات مبلغًا وقدره 98 ألفًا و600 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 3 ملايين جنيه، وأن يؤدي له فائدة قانونيا قدرها 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية، والتي بدأت 7 أغسطس 2021، حتى تمام السداد، وألزمته بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب محاماة.



كانت البداية عندما كلفت إحدى شركات الاتصالات أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، بمقاضاة ممدوح عيد بسداد مبلغ 98600 دولار، قيمة حملة إعلانية نفذها نجم منتخب مصر لصالح الشركة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 يناير عام 2016.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأنهى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة الإدارة التنفيذية في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة وأن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليًّا وقاريًّا، ويبدأ مشواره في منتصف سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

وفيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

ولعب ماييلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفًا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفًا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

وفي الدوري الكونغولي لعب مع فيتا كلوب ١٣ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٣، ولعب مع يانج أفريكانز ١٨ مباراة سجل خلالها ١٤ هدفًا وصنع ٣ آخرين.

ولعب المهاجم الدولي ٧ مباريات دولية سابقة مع منتخب الكونغو، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

استمرار باتشيكو بتدريب بيراميدز

وتعاقد نادي بيراميدز مع باتشيكو كمدير فني للفريق منتصف الموسم المنتهي لمدة موسم ونصف على ان ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم المنقضي حال عدم رغبة بيراميدز استمراره لكن يتم تفعيل الموسم الآخر حال قرار الإبقاء عليه.

واحتل فريق بيراميدز وصافة الدوري الممتاز ليشارك في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

بيراميدز يجدد لحارسه شريف إكرامي

وأعلن نادي بيراميدز تمديد عقد حارس الفريق المخضرم شريف إكرامي، بعدما انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم المنقضي.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الإدارة التنفيذية للفريق السماوي بقيادة ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، والحفاظ على اللاعبين الجيدين وأصحاب الخبرة في الفريق سعيًّا لتحقيق البطولات في الموسم المقبل.