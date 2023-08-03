الخميس 03 أغسطس 2023
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رياضة

كاكا يزور مقر تدريبات ريال مدريد ويلتقي باللاعبين (صور)

كاكا، فيتو
كاكا، فيتو

زار اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا مقر تدريبات ريال مدريد فريقه السابق في الولايات المتحدة والتقى بلاعبي الفريق وذلك قبل المواجهة الودية المنتظرة بين الفريق الملكي ويوفنتوس الإيطالي والتي ستنطلق في الثانية  صباح الخميس.

وتواجد اللاعب البرازيلي كاكا في صفوف الملكي من فترة 2009 إلى 2013 حتي رحل عن الفريق إلى الدوري الأمريكي.

وحصل ريكاردو كاكا علي جائزة الكرة الذهبية عام 2007 علي حساب الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو رفقة ميلان الإيطالي.

رغبة مبابي

وكشفت تقارير صحفية موعد تقديم ريال مدريد عرضه الرسمي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف. 

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، علمًا بأنه رفض تفعيل بند التمديد في عقده حتى صيف 2025.

ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تحقيق استفادة مالية.

ووفقا لـ"راديو ماركا" الإسباني، سيقدم ريال مدريد عرضه الرسمي لضم كيليان مبابي في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأوضح أن الريال ينوي الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، معتمدًا على رغبة مبابي في اللعب للميرنجي، حتى يجبر سان جيرمان على قبول عرضه، وعدم الدخول في مجال للتفاوض من أجل زيادة السعر.

وكان ريال مدريد قريبًا جدًّا من ضم مبابي مجانًا في الصيف الماضي، قبل أن يقرر اللاعب فجأة تجديد عقده مع باريس لمدة موسمين.

مدة غياب أردا جولر عن ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد بالفعل تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون الكشف عن تفاصيل مدة غيابه.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، سيغيب أردا جولر عن ريال مدريد لمدة شهرين، ما يعني غيابه عن عدد مهم من المباريات الرسمية للفريق مطلع الموسم على المستويين المحلي والأوروبي.

ويخوض ريال مدريد مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حقق الفوز على مانشستر يونايتد وميلان قبل أن يخسر الكلاسيكو الودي أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

وانتظرت جماهير ريال مدريد رؤية جولر على العشب لكن الأمر قد تأجل بسبب الإصابة.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد تحدث عن جودة أردا جولر وأهميته للفريق، وهو ما أكده توني كروس أيضًا الذي شدد على ذكاء وأهمية الصفقة لمستقبل النادي.

وربما تتأثر فرص جولر في المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد بتلك الإصابة خاصة في ظل غيابه عن أغلب فترة التحضير وجميع المباريات الودية.

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