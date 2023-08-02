رد أنشيلوتي على أزمة باريس سان جيرمان وريال مدريد بسبب مبابي

ريال مدريد، علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عما تردد بشأن شكوى باريس سان جيرمان لريال مدريد لدى الفيفا، بسبب تفاوض الميرنجي مع كيليان مبابي، نجم "بي إس جي" قبل موسم كامل من نهاية عقده.

وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان، بنيته عدم تفعيل بند تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2024، وسط أنباء تفيد باتفاقه على الانتقال للميرنجي مجانًا في الصيف المقبل.

تصريحات أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة يوفنتوس الودية: "لا يوجد شيء يفاجئني بعد الآن. إنها قضية سياسية ولن أتطرق إليها".

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وأضاف: "أنا مختص في الجوانب الفنية والتكتيكية، وأضع السياسة جانبًا ".

واتخذ نادي باريس سان جيرمان خطوة جديدة مفاجئة مع الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق بعد الصراع الدائر لعدم تجديد عقده.

وقام نادي باريس سان جيرمان بإزالة صورة مبابي من الواجهة الرسمية لموقع النادي على الإنترنت.



وتعد هذه الخطوة بمثابة إعلان رحيل كيليان مبابي عن النادي الفرنسي.

ميسي

وعن انتقال ميسي للدوري الأمريكي، قال: "وجود لاعبين رائعين مثل ميسي وألبا وبوسكيتس، يضيف قيمة إلى كرة القدم، لأنهم ما زالوا جيدين للغاية، ويريد الناس رؤيتهم".

وعن تغيير طريقة اللعب المعتادة إلى 4-4-2، وعدم تعود بعض اللاعبين عليها، قال: "بعد العودة من الولايات المتحدة، سنقيم ما إذا كنا سنستمر على هذا النحو أو نغير بعض الأشياء".

وتابع: "توجد أمور قليلة جدا لم تعجبني، لقد صنعنا مواقف هجومية جيدة، وضغطنا جيدا بعد الخسارة، صحيح أننا بحاجة لمزيد من التوازن واليقظة لأن هذا النظام يجبر الأجنحة على الهجوم كثيرًا، لكن يمكن إصلاحه".

وأكد: "لن نغير الطريقة، إلا عندما يكون اللاعبون غير مرتاحين".

فينيسيوس

وعن تغيير مركز فينيسيوس، واللعب في عمق الملعب بدلا من الطرف، علق: "نحن نقيم الموقف جميعا. يحب اللاعب وجوده في الداخل أكثر، حيث يصنع الفارق ويمكنه تسجيل المزيد من الأهداف".

وواصل: "لقد قدم فيني أداءً جيدًا في أول مباراتين، لكنه افتقر إلى الحظ ضد برشلونة. لو كان قد لعب على الأطراف لما حصل على كل تلك الفرص".

وأكد المدرب الإيطالي: "إذا لم نجرب أشياء جديدة الآن فسيكون الأمر صعبًا لاحقًا".

مودريتش

وعن توني كروس ولوكا مودريتش، صرح: "لا شيء يتغير بالنسبة لهم، وما زالا يتمتعان بخبرة لا يمتلكها أحد في الفريق".

وأردف: "لقد ساهما وسيساهمان هذا الموسم. سيكونون أبطالًا لكني لا أعرف عدد الدقائق التي سيلعبونها. الشباب يتقدمون وذلك بفضل كروس ومودريتش".