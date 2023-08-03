الخميس 03 أغسطس 2023
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اقتصاد

ماذا تعرف عن السندات الحكومية ودورها في تعزيز الاقتصاد؟

السندات،فيتو
السندات،فيتو

جاءت العديد من التساؤلات الفترة الماضية حول معنى السندات وما هى آلية عملها وكيف يمكن أن تكون ذات أهمية ودور بارز لتعزيز الاقتصاد ؟، ويمكن القول إن السندات هى جزء من المديونية تستخدمها الشركات كوسيلة للاقتراض، حيث أن الدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند، ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.

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العوامل المؤثرة على أسعار السندات، فيتو 

 

مفهوم السندات الحكومية

سندات تصدرها الحكومة للإنفاق العام، ويوجد ثلاث أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى سندات الخزانة، سندات الإسكان وسندات التنمية.

خصائص السندات، فيتو 

 

أنواع السندات 

  • سندات الخزانة.
  • سندات الخزانة (يتم التداول عليها وفقًا لنظام المتعاملين الرئيسين).
  • سندات الإسكان.
  • سندات التنمية.
  • سندات الشركات.

 

اليه عمل السندات، فيتو 

 

وظيفة السندات 

يوجد ثلاثة وظائف للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى:

  • سندات ذات العائد الثابت.
  • سندات ذات العائد المتغير.
  • سندات التوريق.

 

العلاقة بين السندات وأسعار الفائدة، فيتو 

 

مخاطر الاستثمار فى السندات 

يمكن القول إن السندات هى أصول وملاذ أمن، فهي توفر دخلا أعلى مقارنة بالمدخرات، وخلال أوقات انخفاض أسعار الفائدة تكون عادة أقل تقلبا من أسواق الفوركس والأسهم، ارتفاع الطلب على السندات يعكس الأمان من قبل المستثمرين ومع ذلك فهى لا تخلو من المخاطر كحال أى أدارة استثمارية.

  • مخاطر السوق

 يتعلق ذلك بتقلبات أسعار الفائدة والتضخم، يحذر المستثمرون من ارتفاع التضخم، حيث قد تتخلف أسعار السندات عن ارتفاع الأسعار لسنوات قادمة، هناك سندات مرتبطة بالتضخم أو سندات مرتبطة بالمؤشرات لمثل هذه الظروف، حيث يتم حماية المستثمرين من خلال ربط كل من مدفوعات الفائدة ومدفوعات الاستحقاق بمؤشر أسعار المستهلك.

  • مخاطر الائتمان

 واحدة من الحالات النادرة التي تختار فيها الحكومة التخلف عن سداد ديونها بعملتها المحلية، عن طريق اتخاذ قرار بعدم إنشاء عملة إضافية.

  • مخاطر الطلب

انخفاض الطلب على السندات يجعل من الصعب بيعها عند الحاجة إلى ذلك.

 

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