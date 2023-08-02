ضبط 76 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 66893 حكما قضائيا متنوعا خلال حملات بالمحافظات
واصلت إدارات البحث الجنائى بمديريات الامن بالاشتراك مع قطاع الامن العام، حملاتها الأمنية الموسعة ؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 280 قضية مواد مخدرة بإجمالى (309) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,527 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (34,200 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,800كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (16,652 كيلو جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت (3,320 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,105 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (1,513 كيلو جرام)و كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,280 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (300 جرام) و(1755) قرص مخدر.
قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
وضبط (76 قطعة سلاح نارى بحوزة 67 متهم و(213) قطعة سلاح أبيض و تنفيذ (66893) حكم قضائى متنوع شملت (208) حكم جناية- (19646) حكم حبس جزئى - (4142) حكم حبس مستأنف - (34228) حكم غرامة -(8669) مخالفة وضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين ارتكبوا (5) حوادث سرقة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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