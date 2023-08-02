ضبط أسرة من 4 أشخاص سرقوا كميات كبيرة من محل مشغولات ذهبية فى المنيا

أقدمت أسرة من 4 أشخاص على سرقة كميات كبيرة من محل مشغولات ذهبية فى المنيا بعد التعدى على أحد العاملين به وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.

سرقة محل مصوغات ذهبية فى المنيا

تلقى مركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا بلاغا من عامل بمحل لتجارة المصوغات الذهبية، مقيم بدائرة المركز بأنه أثناء تواجده بالمحل عمله، حضر إليه “شخصان، وسيدة” وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب قيامه بإحضارها غافلوه وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعى وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.

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وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة أحد الأشخاص وزوجته ونجله وكريمته - مقيمون بدائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

