الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين 8 أشخاص فى طوخ

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين طرفين بالقليوبية وضبط طرفى المشاجرة.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا الإدعاء بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقليوبية.



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية بين طرف أول: (إحدى السيدات، زوجها وخالها)، طرف ثان: (5 أشخاص "أنجال عمومة أحد أفراد الطرف الأول") إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الحد الفاصل بين قطعة أرض زراعية.

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و تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدى مما أسفر عن تعرضهم لإصابات دون استخدام أية أسلحة نارية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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