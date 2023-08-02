أنفاق هتلر السرية، فيلم وثائقي جديد عن عالم النازية السُفلي

أعلنت قناة "الوثائقية" عرض الفيلم الوثائقي "أنفاق هتلر السرية" في أغسطس الجاري عبر شاشاتها ومنصاتها الرقمية..

فيلم أنفاق هتلر السرية

يكشف الفيلم في رحلة وثائقية مثيرة عن عالم سُفلي للنازية، وذلك عبر مئات أميال من أنفاق سرية حفرها النازيون تحت الأرض.. وعالم آخر لهتلر لم نكن لنعرف عنه شيئًا لولا وثيقة مخفية كان اكتشافها مفتاحًا لسبر أغوار هذا الغموض.

ومؤخرًا… أعلن شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية أن القناة بصدد التحضير لفيلم وثائقي يسرد قصة "كليوباترا السابعة"، آخر من حكم مصر في عصر البطالمة، مضيفًا أنه من ضمن الروافد التي تقدمها قناة الوثائقية للفيلم الوثائقي هو "علم المصريات"، الذي يلاقي شغفا كبيرا عند المشاهد للاطلاع على منتجات خاصة بعلم المصريات أو Egyptology.

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قناة الوثائقية

وأشار سعيد عبر البرنامج الذي يقدمه المذيع "محمد سويلم" إلى أن قناة الوثائقية منذ انطلاقها في فبراير الماضي تركز على اتجاهين، يتمثل الأول في الاستحواذ على أفلام وثائقية معتمدة وذات مصداقية ومرجعية تاريخية، أما الاتجاه الثاني يتمثل في إنتاج الأفلام الأصلية.

وأكد شريف سعيد أن إنتاج الأعمال الأصلية يستغرقًا وقتًا طويلًا، لأنه يعتمد على التدقيق والتحضير والمراجعة، مضيفا أنه من ضمن الأعمال الأصلية الجاري العمل عليها في فرع المصريات هو فيلم كليوباترا، بالإضافة إلى أعمال أخرى.

وأفاد سعيد أن الحديث عن مصر سواء في تاريخها القديم أو المعاصر، يواجه معركة في صناعة الوعي، مؤكدا أن وجود قناة الوثائقية المصرية يمثل أداة من أدوات القوة الناعمة، حيث من الأولى أن تروى مصر حكايتها لقدرتها وإمكانياتها في كل المجالات. وقال سعيد: "سنظل دائما في سعينا مع شركائنا في الشركة المتحدة، أن نكون عند حسن ظن المشاهد".

أفلام قناة الوثائقية

وكانت أعلنت قناة الوثائقية عن بدء العمل على تحضيرات فيلم كليوباترا وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع فيس بوك.

وقالت قناة الوثائقية في بيانا لها: “تعلن قناة الوثائقية، بقطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة Cleopatra VII”.

وأضاف البيان: ابنة بطليموس الثاني عشر، وهي المعروفة باسم كليوباترا، آخر ملوك الأسرة البطلمية، تلك الأسرة التي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر وانطلاقًا من المعهود دومًا في جميع أعمال قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية، فإن هناك جلسات عمل منعقدة حاليًا مع عدد المتخصصين في التاريخ، والآثار، والأنثروبولوجيا؛ من أجل إخضاع البحوث المتعلقة بموضوع الفيلم وصورته لأقصى درجات البحث والتدقيق.