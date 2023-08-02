نجوم أنا المصري يتألقون في ختام احتفالات ذكرى ثورة يوليو بالهناجر (صور)

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفاله بثورة ٢٣ يوليو المجيدة، وذلك بحفل غنائي مساء أمس الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى الثورة.

حفل نجوم مسابقة أنا المصري

وأحيا الحفل كوكبة من المطربات والمطربين من نجوم مسابقة "أنا المصرى" وهم "أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف، ومحمد سراج"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت إشراف الفنان حاتم عزت.

وعاش جمهور الحفل مع باقة من أشهر الأغانى الوطنية التي أثرت وجدان المستمع المصري والعربي، منها "بالأحضان، أم الدنيا، صورة، لأنك عظيمة، بلدى التاريخ، ع الدوار، يا مصر، وحشانى بلادى، دى مصر"، واختتم الحفل بأغنية "اسلمى يا مصر ".

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احتفالات ذكرى ثورة يوليو

وكان قطاع شئون الإنتاج الثقافي، قد بدأ احتفالاته بثورة يوليو، بندوة ضمن فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "يوليو 52.. يونيو 2013.. ونظرة على مصر"، يوم الإثنين الماضي ٢٤ يوليو بمركز الهناجر للفنون، وشارك فيه كوكبة من الأكاديميين والكتاب الذين ألقوا الضوء على مسيرة ثورة يوليو وأثرها في حياة المصريين، وصولًا إلى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وما حققته أيضًا من آثار إيجابية ملهمة.