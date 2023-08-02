الأربعاء 02 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إلغاء حفل Bigflo et Oli بشكل مفاجئ، وإدارة مهرجان قرطاج تعتذر للجمهور

Bigflo et Oli.. فيتو
Bigflo et Oli.. فيتو

تفاجأت إدارة ومنظمين الدورة الـ57 لمهرجان قرطاج الدولي فجر اليوم وبعد وصول الفريق التقني لمجموعة Bigflo et Oli إلى المسرح الأثري بقرطاج لتركيب التجهيزات التقنية بقرار منتج الحفل إلغاء العرض المزمع إحياؤه الليلة 2 أغسطس 2023 دون ذكر سبب هذا الإلغاء.

ونشرت إدارة المهرجان بيانا توضيحيا للأمر واعتذرت للجمهور.. وجاء في نص البيان:  تم دعوة عدل تنفيذ لمعاينة ذلك وتحميل مجموعة Bigflo et Oli المسؤولية الكاملة في قرارها.


وتأسف الهيئة المديرة للدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي لهذا القرار الخارج عن نطاقها، فإنها تعلم الجمهور الوفي الذي اقتنى تذاكر هذا العرض أنه يمكنهم استعادة ثمنها، وسوف نوافيكم بطريقة وموعد استرجاع ثمن التذاكر الورقية والإلكترونية..

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مهرجان قرطاج

تستمر ليالي وحفلات الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي لعام 2023 حتى منتصف شهر أغسطس المقبل من كل عام بمدينة قرطاج الساحلية في ضواحي تونس العاصمة.

 

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المسرح الأثري بقرطاج مهرجان قرطاج الدولي مهرجان قرطاج

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