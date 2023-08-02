اليوم، البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من الإسكندرية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم العظة الأسبوعية من كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بالسيوف الإسكندرية.



ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس والآباء كهنة محافظة الإسكندرية.



البابا تواضروس يجتمع بممثلي ١٦ كنيسة من إيبارشية حلوان

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماعًا في المقر البابوي بالقاهرة، مع ممثلي كهنة ومجالس كنائس ١٦ كنيسة من كنائس إيبارشية حلوان.

جاء ذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس المستمرة لكافة الأمور الرعوية في الإيبارشية في ظل الوضع الصحي الحالي لأسقفها نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان.

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بدأ اللقاء بصلاة افتتاحية ثم رحب قداسة البابا تواضروس بالحضور، واطمأن منهم على صحة نيافة الأنبا بيسنتي، وألقى عليهم كلمة بعنوان "أمانة الوزنات" وذلك من خلال الآية "نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالأَمِينُ! كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ" (مت ٢٥: ٢١) والآية "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ" (رؤ ٢: ١٠) مؤكدًا خلال كلمته أن العمل الكنسي يتم من خلال ثلاثة محاور، هي:

١- المحور الرعوي.

٢- المحور الإداري.

٣- المحور المالي.

واستمع قداسة البابا تواضروس إلى بعض المقترحات، وأجاب عن استفسارات الكهنة وأعضاء المجالس حول الوضع الحالي والمستقبلي للخدمة في الإيبارشية.

وفي ختام اللقاء أعرب المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لقداسة البابا تواضروس على متابعته للعمل الرعوي في الإيبارشية واهتمامه الأبوي بكافة أمورها.

كان قداسة البابا تواضروس قد أصدر في شهر ديسمبر من العام الماضي قرارًا بخصوص تدبير العمل الرعوي بإيبارشية حلوان والمعصرة في ظل الظروف الصحية التي يمر بها نيافة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرًا عن مشروعات دير مارمينا بأبنوب

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الانبا بسنتي عرض على البابا تواضروس تقريرا بخصوص بعض مشروعات دير مارمينا المعلق.

الأنبا أنيانوس يدشن كنيسة الأمير تادرس في بني مزار

احتفلت إيبارشية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس بعيد استشهاد الأمير تادرس الشطبي، الذي احتفلت به الكنيسة القبطية.

ودشّن نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، كنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبي في قرية صندفا ببني مزار.

ودُشِّن المذبح الأوسط على اسم الأمير تادرس، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا صموئيل المعترف، والقبلي على اسم السيدة العذراء.

شارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، بحضور شعبي كثيف يْذكر أن الكنيسة تأسست في عام ١٩٢٣م.