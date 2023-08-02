ما هو مرض الذهان، وأهم أعراضه وطرق العلاج

مرض الذهان، مرض الذهان من الأمراض النفسية التي تسبب خلل في ذاكرة الإنسان المصاب به.

ويتعرض عدد من المرضى الذهان الانفصال عن الواقع حيث يمكن أن يروا أو يسمعون أشياء غير حقيقية.

وفي التقرير التالي تستعرض فيتو أهم المعلومات عن الذهان وأسباب الإصابة به وأعراضه:

مرض الذهان، فيتو

مرض الذهان

يعتبر مرض الذهان عرض يمكن أن يحدث بسبب إصابة جسدية أو الإجهاد الشديد أو الصدمة أو تعاطي المخدرات أو نتيجة مرض وبالتالي هو عرض وليس مرض وذلك وفقا لموقع "WebMD".

أعراض الذهان

الذهان لا يظهر فجأة وعادة يكون له علامات تحذيرية حيث يحدث للمصاب تغييرات في طريقة تفكيرهم وإدراكهم للعالم من حولهم وقد يشعرون بانخفاض في أدائهم الوظيفي بالإضافة إلى صعوبة في التفكير أو التركيز والشك أو القلق حول الآخرين.

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وللذهان علامات مبكرة تظهر لدى المصابين مثل سماع أو رؤية أشياء لا يفعلها الآخرون ابتعادهم عن عائلتهم والأصدقاء بالإضافة إلى توقفهم عن الاعتناء بأنفسهم وتمسكهم بالمعتقدات أو الأفكار الغير عادية وسماع أصوات في عدم وجود أحد بجوار المصابين بالإضافة إلى رؤيتهم لأشياء أو أشخاص غير موجودين.



أسباب الإصابة بالذهان

لم يتم التوصل إلى السبب الذي يؤدي إلى إصابة الإنسان بالذهان ولكن هناك بعض العوامل التي قد تتسبب في ظهوره منها أن يكون لدى بعض الأشخاص جينات لذلك أو تعاطي المخدرات والكحول ومن الممكن أن تتسبب الصدمة في الإصابة بالذهان.

وقد تؤدي الإصابات الدماغية أو الأورام في المخ ومرض الزهايمر ونقص المناعة إلى الإصابة بالذهان ويمكن أن يكون الذهان أيضًا أحد أعراض مرض عقلي مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب.



العلاج النفسي للذهان

يمكن أن يساعد العلاج السلوكي النفسي في التعرف على النوبات الذهانية كما أنه يساعد المصابين بالذهان في معرفة ما إذا كان ما تراه أعينهم وتسمعه حقيقيًّا أم خيالًا كما يساعد العلاج النفسي الداعم في التعايش مع الذهان والتعامل معه.