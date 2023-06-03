طريقة عمل الكيكة بالبرتقال مميزة وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال، من الطرق التي تبحث عنها الكثير من ستات البيوت؛ لأنها تباع بأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وفي نفس الوقت يعشق طعمها الجميع، خاصة الأطفال الصغار، وطريقة عمل الكيكة بالبرتقال في البيت لا تكلف إلا القليل، خاصة بمقارنتها بأسعارها في المحلات، فبدلا من شرائها، سيكون اجادة عمل طريقة عمل الكيكة بالبرتقال في البيت، من سبل التوفير والاقتصاد في الميزانية، لأنها لن تتكلف الكثير في حال عملها في البيت؛ لأن الكيكة بالبرتقال من أصناف الكيك غير المكلفة، والتي يمكن عملها في البيت بكل سهولة، والنتيجة مذهلة.

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طريقة عمل الكيكة بالبرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل الكيكة بالبرتقال الهشة اللذيذة، بخطوات بسيطة، وبتكاليف قليلة.

كيكة البرتقال، فيتو

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

200 جرام سكر (:كوب ألا ربع)

4بيضات متوسطين بدرجة حرارة الغرفة

250 جرام دقيق (كوبين ألا ربع / ربع كيلو )

2ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم

باكو فانيليا

عصير برتقال فريش مصفى (120 ميللى،حوالى نصف كوب مش مليان)

خطوات عمل الكيكة بالبرتقال

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.

نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.

نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.

نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.

نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.

نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.

بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال بالقشطة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة بالبرتقال بالقشطة، وهي من الطرق المميزة وغير التقليدية، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال بالقشطة:

كيكة البرتقال بالقشطة

واحد ونصف معلقه كبيره بشر برتقال

معلقه صغيره فانيليا

4/3 كوب زبده طريه

علبة قشطه نستله

كوب وربع سكر

2/1 كوب عصير برتقال

4 حبات بيض

ملعقه صغيره بيكنج بودر

ملعقه صغيره بيكنج صودا

كوب و4/3 دقيق منخول

خطوات تحضير الكيكة بالبرتقال بالقشطة:

اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبده وعلبة القشطه والسكر، وامزجيهم جيدا.

اضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتي يمتزجوا.

احضري قالب الكيك وصبي خليط كيكة البرتقال به، ثم ادخليه الفرن.

يطهي في فرن متوسط الحرارة، لمدة 45 دقيقة.

يقدم مزين بالسكر البودرة وبشر البرتقال.

فوائد البرتقال لصحتك

وتشير دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن فوائد البرتقال للصحة عديدة، وهو ما توضحه في السطور التالية.

الوقاية من السرطان

الخصائص المضادة للأكسدة وفيتامين C، الموجودة في البرتقال تساعد في الوقاية من السرطان وزيادة المناعة، وتجنب تحور الخلايا الصحية إلى خلايا سرطانية.

يزيل سموم الجسم

إلى جانب فيتامين C الموجود بنسبة عالية في عصير البرتقال، فهو أيضا يحتوي على فيتامين A، وهذه الفيتامينات تساعد في إزالة السموم من الجسم، وتزيد من تحسين كفاءة عمل الكلى، كما أن فيتامين (أ) يعمل على تحسين صحة البصر.

يمنع العيوب الخلقية

البرتقال غني بفيتامين B9، والذي يعرف أيضا باسم "حمض الفوليك"، وهذا الفيتامين يلعب دورا حيويا خلال فترة الحمل، فتناول كوب من عصير البرتقال يوميا يساعد في تجنب إصابة الجنين بأي عيوب خلقية.

تحسين عمل الدورة الدموية

محتوى حمض الفوليك في عصير البرتقال يساعد في نمو خلايا جديدة بالجسم، كما أنه يساعد في التخلص من الجذور الحرة الموجودة في الجسم، ويحسن أيضا من نمو كرات الدم الحمراء الجديدة في الدم، وهذا يساعد في تحسين عمل الدورة الدموية.

التحكم في ضغط الدم

عنصر"الهيسبيريدين" الموجود في عصير البرتقال يحمي الجسم من الأمراض المختلفة، لما له من أثر على كفاءة العمل في خلايا الدم التي تساعد في الحفاظ على ضغط الدم بشكل عام، وتناول عصير البرتقال يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم.

يحافظ على نسبة الكولسترول في الدم

ارتفاع الكوليسترول في الدم هو واحد من مسببات أمراض القلب والأوعية الدموية، وتناول عصير البرتقال بانتظام يعمل على تجنب تراكم الكوليسترول "الضار" في الأوعية الدموية، وهذا، يؤدي إلى تحسين تدفق الدم إلى الأوعية ويساعد في الحفاظ على ضغط الدم.

يعالج ويقلل من الالتهابات

يمكن للبرتقال أن يمنع مقاومة الانسولين عن طريق الحد من الالتهاب، وبالتالي يحمي القلب ويحسن من حماية عروق القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساعد على تقليل فرص الإصابة بمرض السكري.