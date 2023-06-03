بيت الفنون الشعبية يكرم صفاء أبو السعود ومصطفى كامل وأشرف زكي (صور)

كرمت اللجنة النقابية للعاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية، الدكتور عادل عبده رئيس بيت الفنون الشعبية، مساء أمس الجمعة، وذلك تقديرا لمسيرة إنجازاته خلال فترة رئاسته للبيت منذ أكثر من خمس سنوات، حيث يكمل عامه الستين.

كما كرمت اللجنة النقابية الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لحصوله علي جائزة الدولة التقديرية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى لعطائه الفني في صناعة واكتشاف الفنانين والنجوم.

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و الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية بعد تكليفه بالعمل وكيلا للاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنانة صفاء أبو السعود تقديرا لها على مسيرتها الفنية وهي أحد أبناء البيت الفني للفنون الشعبية.

وفي ختام الاحتفال قدم فريق " شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب، مجموعة من أشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب.