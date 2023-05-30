أشرف زكي لـ«فيتو»: جائزة الدولة التقديرية لها خصوصية وسعادتي لا توصف

أعرب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بتكريم الدولة المصرية له، وحصد جائزة الدولة التقديرية لعام 2023.

وقال أشرف زكي لـ«فيتو»: حقيقة لا يمكن وصف سعادتي بهذا التكريم، لأن له خصوصية كبيرة للغاية بين كل التكريمات التي حصلت عليها، لأنه تقدير من الدولة لى.. وأود أن أشكر اكاديمية الفنون العريقة التي شرُفت برئاستها فتلك الجهة التي رشحتني لجائزة اليوم.

أشرف زكي، فيتو

وكان المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كشف عن الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2023 في فروعها المختلفة وجاءت الأسماء كالتالي:

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الفائزون بجائزة الدولة التقديرية

حصل عليها في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي.

جوائز الدولة 2023

وكانت القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على جوائز الدولة في فروعها المختلفة ضمت الأسماء التالية:

جائزة النيل

ترشح في فرع الآداب كل من: المترجم الكبير الراحل د. محمد عناني، والشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة.

وترشح في فرع الفنون، كل من: الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى الكبير عبد السلام عيد.

وترشح للحصول في فرع العلوم الاجتماعية، كل من: الدكتور على الدين هلال، الدكتور محمد صابر عرب.

وترشح في فرع المبدعين العرب، كل من: الفنان ضياء عزاوى (العراق)، دعبد الله الغذامى (السعودية).

جائزة الدولة التقديرية

وترشح في الآداب كل من: الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردى، الروائية هالة البدرى، الدكتور صابر عبد الدايم، الدكتور أحمد يوسف، الشاعر حسين القباحى، الدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

وترشح في الفنون كل من: الدكتور أشرف زكى، الدكتورة دليلة الكردانى، الدكتور مجدى البيلى، الدكتور نهى برادة، الموسيقار هانى شنودة، د. هناء ضاحى، على ان يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

وترشح فى العلوم الاجتماعية كل من الدكتور إسماعيل جمعة، الدكتور السيد فليفل، الدكتور الغريب زاهر، الدكتور حسام لطفى، الدكتور حسن السعدى، الدكتور صلاح سالم، الدكتور عادل عبدالله، المستشار عبد المجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة.

جائزة الدولة للتفوق

وترشح في فرع الآداب كل من القاص والروائى حسن عبد الموجود، الشاعر والناقد فتحى عبد السميع، الروائى محمد إبراهيم طه، الراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

ترشح فى الفنون، كل من: المخرج أحمد إسماعيل، د. رانيا يحيى السيناريست عمرو سمير عاطف، الفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

وفى جائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية، ترشح كل من: الدكتور أحمد رجب، الدكتور السيد سليمان، الدكتور حسن سلامة، الدكتور خلف الميرى، الدكتور محمد المنسى، الدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين.