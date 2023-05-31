الأربعاء 31 مايو 2023
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ثقافة وفنون

افتتاح عرض اشهد يا زمان على مسرح البالون.. غدا

مسرحية اشهد يا زمان،
مسرحية اشهد يا زمان، فيتو

يفتتح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحى الغنائى الاستعراضى "اشهد يا زمان"، وذلك فى التاسعة من مساء غدا الخميس 1 يونيو المقبل على مسرح البالون بالعجوزة. 

مسرحية اشهد يا زمان 

ومسرحية اشهد يا زمان ملحمة وطنية تتحدث عن انجازات الشعب المصرى العظيم، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إخراج عبد الغني زكى، أغانى مصطفي الضمرانى، صياغة درامية وأشعار سراج الدين عبد القادر.

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العرض ألحان على سعد، ديكور محمد خبازة، مادة فليمية ضياء داوود، استعراضات د. عماد سعيد، هيئة الاخراج: وليد سعد ومحمود كامل وهشام ابراهيم وهالة الصباح وأحمد الصواف.

أبطال مسرحية اشهد يا زمان 

المسرحية بطولة الفنانين طارق دسوقى، حنان شوقى، ليلى صدقى، شيماء نصار  سيد عبدالرحمن، حسام رسلان، عزت أبو سنة، إبراهيم غنام"، بالاشتراك مع كوكبة من الفنانين "هبة محمد، أحمد سعدون، محمد نيازي، حسن سعد، سما إبراهيم، مروة فرحات.

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