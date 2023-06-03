أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر جرام المعدن الأصفر اليوم السبت 3-6-2023 ببداية التعاملات

سوق الذهب في مصر، ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 3-6-2023 فى مستهل تعاملات اليوم داخل الأسواق حيث شهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظا بقيمة 25 جنيهًا فى الجرام الواحد.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 3 يونيو 2023 كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2691.5 جنيه في مستهل التعاملات الصباحية ليوم السبت مقابل 2720 جنيهًا سعره أمس.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2355 جنيهًا في مستهل التعاملات الصباحية ليوم السبت مقابل 2380 جنيهًا سعره أمس.

Advertisements

سعر جرام الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2018 جنيهًا في مستهل التعاملات الصباحية ليوم السبت مقابل 2040 جنيهًا سعره أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1570 جنيهًا في مستهل التعاملات الصباحية ليوم السبت مقابل 1587 جنيهًا سعره أمس.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18840 جنيهًا في مستهل التعاملات الصباحية مقابل 19040جنيهًا، سعره أمس.

سعر الأوقية عالميًا

فيما سجلت الأونصة «الأوقية سعر 1950 دولارًا في مستهل تعاملات يوم السبت.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

تأثير قرار إعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك

أكد خبراء قطاع الذهب في مصر عدم استقرار أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، متأثرًا بحركة العرض والطلب في السوق، فضلًا عن العودة للتأثر بالتحركات السعرية للبورصة العالمية صعودًا وهبوطًا، وذلك بعد تنفيذ قرار مجلس الوزاء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بإعفاء واردات الذهب الواردة مع المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية، الأمر الذي دعم السوق المصري بما يحتاجه من المواد الخام وخاصة السبائك التي زاد الطلب عليها خلال الأشهر الماضية.

زيادة المعروض من الذهب في الأسواق

وقال أسامة أحمد سكرتير شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريح لـ «فيتو» إن التحركات السعرية للمعدن الأصفر سببها الرئيسي العرض والطلب في السوق، فمع زيادة الطلب ترتفع الأسعار ومع انخفاضه تتراجع أسعار الذهب.

وأشار سكرتير شعبة الذهب إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالسماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال واردات الذهب دون جمارك، أحدث نوعًا من التوازن في السوق بزيادة المعروض من الذهب، لذلك الأسعار انخفضت عقب تنفيذ القرار، بصورة كبيرة، أحدثت فرقًا ليقترب السعر في السوق المحلي من الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم، فيتو

التحركات السعرية في سوق الذهب المحلي

وأشار سكرتير شعبة الذهب، إلى أن أسعار الذهب عادت إلى الارتفاع مرة أخرى بعد فترة انخفاضات كبيرة عقب تنفيذ القرار، لكن ارتفاع أسعار الذهب متأثر بالعرض والطلب، وأصبح السوق المحلي يوميًّا بين الارتفاع والانخفاض بنحو 50 جنيهًا على الأكثر، وعليه أصبح من الصعب على العاملين في سوق الذهب تحديد المنحنى السعري للمعدن الأصفر سواء بالارتفاع أو الانخفاض يوميًا.

تخوف المصريين من ارتفاع أسعار الذهب

وأوضح أن الفترة التي سبقت إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار إعفاء واردات الذهب الواردة مع المصريين بالخارج من الضريبة الجمركية، كان لدى المصريين تخوفًا من استمرار ارتفاع أسعار الذهب، فكانت النتيجة زيادة الإقبال على الشراء، التي معها ارتفعت الطلبات عن المعروض في الأسواق، فارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا.