زيلينسكي: أوكرانيا جاهزة لشن الهجوم المضاد

علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت على موعد بدء الهجوم المضاد على المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.



موعد الهجوم الأوكراني المضاد

وأفادت شبكة القاهرة الإخبارية، بأن زيلينسكي قال إن أوكرانيا جاهزة لشن الهجوم المضاد، ويأتي ذلك بعد تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية باستكمال إرسال الأسلحة اللازمة لكييف.

وقال البيت الأبيض مساء الجمعة إن الولايات المتحدة وفرت لأوكرانيا ما تحتاجه للهجوم المضاد ولكن توقيت تنفيذه يعود إليهم.

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من جانبه، رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني ألار كاريس، تحديد الموعد الذي سيرى فيه العالم الهجوم المضاد الموعود للقوات الأوكرانية.

هجوم أوكرانيا المضاد

وقال زيلينسكي، ردا على سؤال متى سيتمكن الجميع من رؤية هجوم القوات الأوكرانية: "هذا ليس فيلما، من الصعب بالنسبة لي أن أقول متى ستشاهدون الهجوم المضاد.. الشيء الرئيسي هو أن روسيا تراه – وليس فقط تراه، بل تشعر به أيضا".

وفي نهاية شهر مايو، صرح مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية كان مستمرا "لعدة أيام".

وبحسب قوله، فإن القوات الأوكرانية لن تضرب أراضي "البر الرئيسي" لروسيا، بل تخطط كييف لاستخدام الأسلحة التي قدمها الغرب "في الأراضي التي تحتلها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم".

ووفقا للخبراء الروس، يرجع تغيير توقيت الهجوم المضاد الأوكراني بشكل متكرر ولا يزال يتغير، أولا إلى حرب المعلومات – إذ إن الإعلانات المستمرة عن هجوم وشيك تهدف إلى إبقاء روسيا في حالة تأهب، وثانيا إلى حقيقة أن الغرب يطالب بنتائج سريعة وانتصارات من سلطات كييف.

الاستخبارات الأوكرانية

وفي وقت سابق من شهر مايو، أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، أن أوكرانيا لديها ما يكفي من الأسلحة، وأن الهجوم الأوكراني المضاد، الذي طال انتظاره "سيبدأ قريبًا".

وقال بودانوف، في تصريحات صحفية، إن هناك حاجة إلى "مزيد من الأسلحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية"، لكنه أكد أن "الوقت قد حان لطرد الروس"، بحسب تعبيره.

جاءت تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بعد ساعات من إعلان نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، بأن القوات الأوكرانية، أحرزت تقدما طفيفا على أطراف مدينة باخموت شرقي البلاد، التي زعمت موسكو سيطرتها الكاملة عليها.

وأوضح ماليار، أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، وأن القتال مستمر في ضواحيها.

روسيا يهدد بالنووي

حذرت موسكو من أن التسليح الغربي لـ أوكرانيا يرفع خطر «النهاية النووية للعالم»، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة سحقت مجموعة هاجمت منطقة بيلجورود الحدودية، في أخطر توغل داخل الأراضي الروسية منذ بدء الحرب.

تحذير بنهاية العالم

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن الرئيس السابق دميتري ميدفيديف قوله إنه كلما زادت القوة التدميرية للأسلحة التي تتلقاها أوكرانيا من داعميها الغربيين، زاد خطر «النهاية النووية للعالم».