بريطانيا: الطريق مفتوح أمام أوكرانيا للانضمام للناتو

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة على هامش اجتماعات حوار شانجري-لا المنعقدة في سنغافورة: إن بلاده تدعم انضمام أوكرانيا لـ حلف شمال الأطلسي وإن "الطريق مفتوح" أمامها لتقدم على ذلك لكنه أشار إلى أن الواقع السياسي قد يبطء سير العملية.

كما قال إنه من غير الممكن إضافة دول لعضوية الحلف في خضم حرب وإن الطريق للمضي قدما هو مواصلة مساعدة وتسليح أوكرانيا من أجل أمنها في الأجلين القصير والطويل.

وقال والاس في مقابلة “أفضل شيء يمكن أن نفعله لمساعدة أوكرانيا حاليا هو مساعدتها لتهزم روسيا… بعد ذلك هو أن نضمن أنها مستعدة وقادرة وصامدة”.

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وعضوية أوكرانيا المحتملة مطروحة على جدول أعمال قمة مقبلة للحلف في ليتوانيا في يوليو. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تريد "قرارا واضحا" بشأن ضمها للحلف في تلك القمة.

وقال والاس إن العمل جار أيضا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مشيرا إلى أن مثل تلك الضمانات قد تتراوح من اتفاقات دفاع مشتركة إلى تزويدها بالأسلحة والذخيرة.

حرب روسيا وأوكرانيا

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن وزير دفاع بريطانيا بن والاس يعتقد أن القوات الأوكرانية ستتمكن من الاستيلاء على القرم هذا العام، إذا استنفدت روسيا قدراتها العسكرية.

وقالت الصحيفة: "على عكس رأي المسئولين الآخرين في الناتو، يؤكد والاس على وجود احتمال حقيقي بأن تتمكن أوكرانيا من استعادة شبه جزيرة القرم بنجاح هذا العام، عندما ينتهي احتياطي المعدات اللازمة لدى القوات الروسية".

وزارة الخارجية الروسية

وفي وقت سابق، صرحت الخارجية الروسية بأن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة عملياتها الهجومية واحتلال الأراضي الروسية، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل.

من جانبه، أشار دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن الهجوم المحتمل على القرم سيعني تصعيدا للنزاع، ودعا السلطات الأوكرانية إلى فهم أن مثل هذه الهجمات ستواجه "انتقاما حتميا" باستخدام أي نوع من سلاح.

وقال رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، إن محاولات كييف لاحتلال شبه الجزيرة بقوة السلاح يمكن أن تؤدي إلى خسارة أوكرانيا لأراض جديدة وتقضي على حياة الآلاف من العسكريين الأوكرانيين.