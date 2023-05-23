بوريل: أرسلنا 220 ألف قذيفة مدفعية و1300 صاروخ لأوكرانيا

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن دول الاتحاد أرسلت 220 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بموجب برنامج مهم بدأ قبل شهرين لتكثيف إمدادات الأسلحة إلى كييف لمساعدتها في مواجهة الروس.

إمداد أوكرانيا بمليون قطعة من الذخيرة

وأضاف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت أيضًا 1300 صاروخ بموجب البرنامج وأنها تتجه لتسجيل هدف إمداد أوكرانيا بمليون قطعة من الذخيرة خلال عام، حتى بالرغم من إحجام بعض دول التكتل عن تبني جدوى ذلك الهدف.

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وقال بوريل للصحفيين لدى إعلانه الأرقام في ختام اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الأيام والأسابيع والشهور المقبلة ستكون حاسمة استراتيجيًا في الحرب الأوكرانية".



واتفقت الحكومات الأوروبية على برنامج الذخيرة في مارس بعدما أعلنت كييف حاجتها الماسة لقذائف المدفعية مع تحول العملية العسكرية الروسية إلى حرب استنزاف محتدمة وفي ظل إطلاق آلاف القذائف يوميًا.



وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج مشترك واسع النطاق لشراء الذخائر وتعكس تزايد انخراط الاتحاد في الشؤون العسكرية منذ اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.

أعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" بدأ في بولندا، بعد أن أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر.





تدريب طياري مقاتلات إف-16

وقال بوريل في اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد في بروكسل، "أنا سعيد لأن تدريب طياري مقاتلات إف-16 بدأ أخيرا في العديد من الدول وسيستغرق ذلك بعض الوقت، كلما كان أقرب كان أفضل".



وردا على سؤال حول الدول التي بدأت فيها التدريبات، أجاب بوريل: "بولندا على سبيل المثال".





كما أكد دبلوماسي أوروبي اشترط عدم الكشف عن اسمه بدء التدريب في بولندا.



ورفضت وزارة الدفاع في وارسو التعليق على ذلك.



وتأتي هذه الخطوة بعد ضوء أخضر من واشنطن الجمعة لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" تطالب بالحصول عليها منذ فترة طويلة.



وكررت بولندا جارة أوكرانيا منذ أشهر استعدادها لتدريب طياري أوكرانيا على هذه المقاتلات.



وقالت وزيرة دفاع هولندا كايسا أولونغرن في الاجتماع، إن ائتلافًا من الدول الغربية الأوروبية الداعمة لكييف ينظر في إمكانية بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه المقاتلات "في أقرب وقت ممكن".

وأكدت في بروكسل: "نعمل على جدول زمني محدد لبدء التدريبات ونشعر بأنه من المهم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".

وأشارت: "هذا جهد مشترك مع الدنمارك وبلجيكا والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين. وسنقوم بتسريع الأمر الآن بعد أن حصلنا على الضوء الأخضر" من واشنطن.



من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن برلين تدرس دعم تحالف يهدف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.



وقال وزير الدفاع الألماني في بروكسل إن أي مساهمة ألمانية محتملة في هذا الشأن ستكون طفيفة، لأن ألمانيا نفسها لا تملك مقاتلات إف-16.



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