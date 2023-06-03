السبت 03 يونيو 2023
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أخبار مصر

الكتب الخارجية سلاح طلاب الثانوية الأزهرية لمراجعة الفقه قبل انطلاق الامتحانات (صور)

طلاب الثانويةالأزهرية،
طلاب الثانويةالأزهرية، فيتو

سادت حالة من القلق والتوتر بين طلاب القسم العلمي لطلاب الثانوية الأزهرية أمام لجان امتحان مادة الفقه التي يؤديها الطلاب اليوم السبت في أول أيام امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية.

ورصدت عدسة “فيتو” من أمام معهد حلمية الزيتون النموذجي الأزهري التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، لوجوء الطلاب إلى “الملازم والكتب الخارجية” من أجل عملية المراجعة الأخيرة قبل بدء إنطلاق لجان الامتحانات في التاسعة صباحًا.

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الكتب الخارجية سلاح طلاب القسم في الثانوية الأزهرية لمراجعة الفقة قبل إنطلاق الامتحانات (صور)

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وعمل قطاع المعاهد الأزهرية خلال الفترة الماضية على توفير العديد من المراجعات والنماذج الخاصة بالامتحانات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على الطلاب.

الكتب الخارجية سلاح طلاب الثانوية الأزهرية لمراجعة الفقة قبل إنطلاق الامتحانات،فيتو
الكتب الخارجية سلاح طلاب الثانوية الأزهرية لمراجعة الفقة قبل إنطلاق الامتحانات،فيتو
الكتب الخارجية سلاح طلاب الثانوية الأزهرية لمراجعة الفقة قبل إنطلاق الامتحانات،فيتو

تعليمات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ومن جانبه أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عدد من التعليمات خلال الساعات الماضية، والخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، على أن تصور وتعلق فى أماكن تجمع الطلاب وفى الحجرات وعلى رئيس لجنة الامتحان ومن يتولى مساعدته إعلان التنبيهات التالية للطلاب ذلك كالآتى:

1- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة فى اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات.

2- ينبه على الطالب بالقلم ذى المداد الأزرق فقط ويحظر استخدام أى قلم بلون آخر.

3- ينبه على الطالب قبل كتابة بياناته وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال مشطوفة غير واضحة أو ناقصة، وفى حالة وجود ذلك يتم تغيير كراسة البوكليت قبل البدء فى الإجابة وفى حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وارفاقها مع ورقة الإجابة.

4- على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

5- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة السلبس بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع فى الإجابة.

6- عدم تحرك أى طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة.

7- ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب فى المادة التى لم يوقع فيها.

8- اختفاء أى صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

9- لا يسمح لأى طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لإجابة المادة.

10- عدم كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة.

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توافد طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية على لجان امتحان "الفقه" (صور)

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اليوم.. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية في مواد "الفقه والحديث" بالقسم العلمي

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