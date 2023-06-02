السبت 03 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

بسمة بوسيل تشعل حفل زفاف ميرنا نور الدين بحضور نجوم الفن

بسمة بوسيل في حفل
بسمة بوسيل في حفل زفاف ميرنا نور الدين، فيتو

حرص  عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين المقام حاليا في الشيخ زايد.

وحرص على الحضور كل من صلاح عبدالله وعلي ربيع وأوس أوس واحمد الشامي وهاجر الشرنوبي وغيرهم.

 

وأشعلت الفنانة بسمة بوسيل الأجواء بالغناء في حفل زفاف ميرنا مور الدين.

بسمة بوسيل في حفل زفاف ميرنا نور الدين، فيتو 

وخطفت الفنانة ميرنا نور الدين الأنظار بالفستان التي ارتدته في حفل زفافها المقام حاليا بالشيخ زايد.

وكانت لفتت النجمة ميرنا نور الدين الأنظار بعد مشاركتها بقوة في الماراثون الرمضاني العام الماضي  من خلال مسلسل دايما عامر ومسلسل الاختيار 3 حيث قدمت شخصيتين مختلفتين عن بعضهما بعضًا تمامًا.

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وتصدرت النجمة ميرنا نور الدين في وقت سابق  مؤشرات البحث "جوجل"، وذلك بعد نشرها مجموعة صور لها من عطلتها الصيفية على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد نجاحها الكبير في الماراثون الرمضاني لهذا العام.

أحمد الشامي في حفل زفاف ميرنا نور الدين، فيتو 

وشاركت النجمة نور الدين في مسلسل "دايما عامر" للنجم مصطفى شعبان والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لهذا العام بشخصية "ميس فدوى".

مسلسل "دايما عامر" كتبه ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، وعدد آخر من الفنانين.

حفل زفاف ميرنا نور الدين، فيتو 

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