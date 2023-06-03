السبت 03 يونيو 2023
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أخبار مصر

21 يونيو موعد الانقلاب الصيفي فلكيًا

الانقلاب الصيفى،فيتو
الانقلاب الصيفى،فيتو

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد الانقلاب الصيفى هذا العام، والمقرر حدوثه يوم 21 يونيو فلكيا. 

الانقلاب الصيفي

ويحدث الانقلاب الصيفي في هذا الوقت من العام، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة).

 وتكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في نصف المدار، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.

وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب  ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة 14 ساعة تقريبا. 

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ويبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن، وعندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة وذلك لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية،أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.

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قلب العقرب

ويقترن اليوم  قلب العقرب أو أنتاريس Antares هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

ويقترن القمر مع هذا النجم في ذلك اليوم ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل، حيث يظل مرئيا طوال الليل إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي في الـ 5:20 صباحا تقريبا مع بداية غروبه في نفس الوقت.

ويصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس تبلغ 45.4 درجة يوم 4 يونيو.

ويعد هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يبدأ الكوكب في الغروب بحلول الساعة 11:00 مساء تقريبا. 

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الانقلاب الصيفى البحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية نصف الكرة الشمالي

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