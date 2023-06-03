قمر الفراولة يزين سماء يونيو

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الظواهر الفلكية، عن موعد ظهور بدر ذو القعدة، يوم 4 يونيو، لافتا إلى أن قرص القمر سيصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100 %.



وأضاف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن القمر يظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي..

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ويبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة



موسم حصاد الفراولة

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام، كما يُعرف أيضا بقمر الزهور وقمر العسل علما بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

القمر وقلب العقرب

ويقترن اليوم قلب العقرب أو أنتاريس Antares هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.



ويقترن القمر مع هذا النجم في ذلك اليوم ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل، حيث يظل مرئيا طوال الليل إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي في الـ 5:20 صباحا تقريبا مع بداية غروبه في نفس الوقت.

ويصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس تبلغ 45.4 درجة يوم 4 يونيو.



ويعد هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يبدأ الكوكب في الغروب بحلول الساعة 11:00 مساء تقريبا

