ناسا تطلق بثا مباشرا من على سطح كوكب المريخ للمرة الأولى

لم تطأ رجل أي إنسان كوكب المريخ على الإطلاق، على الرغم من الآمال المتواصلة للقيام بذلك في المستقبل القريب.

لكن الآن ولأول مرة، بإمكاننا رؤية كوكب المريخ بشكل مباشر، حيث أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" بثا مباشرا على موقع يوتيوب، لسطح الكوكب الأحمر.

ولم يُشاهد كوكب المريخ سابقا إلا من خلال لقطات أو صور تنشر بعد عدة أيام من التقاطها.

Advertisements

كوكب المريخ

ويأتي البث المباشر في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق مهمة "مارس إكسبريس" لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد لسطح الكوكب الأحمر.

و"مارس إكسبريس" هي مهمة استكشاف فضائية تابعة لـ وكالة الفضاء الأوروبية.

بث مباشر لكوكب المريخ

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الخبراء أمضوا عدة أسابيع في تطوير أدوات تسمح ببث الصور من كاميرا المسبار بشكل مباشر ولمدة ساعة كاملة.

وقبل ساعات من إطلاق البث المباشر، ذكر جيمس جودفري، مدير عمليات المركبات الفضائية في وكالة الفضاء الأوروبية: "لم تتم تجربة هذا الأمر من قبل ولكي نكون صادقين، لسنا متأكدين بنسبة 100 في المئة أنه سينجح، لكنني متفائل جدا".

وأضاف: "في العادة، نرى صورا من المريخ ونعلم أنها التقطت قبل أيام".

الصين تخطط لغزو المريخ

وفي سياق متصل، تخطط الصين لإدراج مهمة إرسال طائرة مروحية ضمن بعثة المريخ "Tianwen-3".

وتشير SpaceNews إلى أن مهمة هذه المروحية ستكون جمع عينات من تربة الكوكب الأحمر وإعادتها إلى الأرض. وقد نوقشت هذه المسألة في المؤتمر الدولي لعلوم الفضاء العميق.

ويذكر أن بعثة "Tianwen-3" تتضمن استخدام صاروخين من طراز Long March 5 سيحملان إلى المريخ مركبتين فضائيتين عام 2030، لجمع 500 جرام من عينات تربة الكوكب ونقلها إلى الأرض.

وسوف تكون وحدة الهبوط قادرة على استقبال الروبوت المتحرك أو المروحية التي ستكون شبيهة بالمسيرة الأمريكية Ingenuity، حيث سبق أن عرضت أكاديمية العلوم الصينية نموذجا أوليا لهذه المروحية عام 2021.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.