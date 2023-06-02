تصادم سفينتي شحن قبالة جزيرة يونانية قرب تركيا

أعلنت السلطات اليونانية، عن تصادم سفينتي شحن، اليوم الجمعة، قبالة جزيرة خيوس، على مقربة من الساحل التركي، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

واصطدمت السفينة «بوتنسيا»، التي ترفع علم سنغافورة وتحمل طاقما من 19 فردًا بالسفينة «إيه.إن.تي»، التي ترفع علم فانواتو، وتحمل طاقمًا من 13 فردًا في بحر إيجه، على مسافة تسعة أميال إلى الشمال من خيوس.

تصادم سفينتي شحن قبالة جزيرة يونانية

وقال مسئول من خفر السواحل لوكالة رويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنه «لم تقع أي إصابات، وليس هناك احتمال حدوث تلوث».

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وأضاف أن السفينتين لم تكونا محملتين بالبضائع، وأن سبب التصادم لم يتحدد بعد.

ونشرت السلطات اليونانية، سبع سفن وطائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ في الموقع.

خفر السواحل التركي

وفي 30 أبريل الماضي، أعلن خفر السواحل التركي عن إغلاق مضيق البوسفور، الذي يقسم اسطنبول إلى أوروبية وآسيوية، بشكل مؤقت أمام حركة الملاحة بسبب تعطل سفينة شحن تمر عبره.

وبحسب الوكالة، فإن سفينة الشحن الجاف "إلياس كونان" التي يبلغ طولها 94 مترا والمتوجهة من روسيا إلى ميناء كوجالي بالقرب من اسطنبول، تعرضت لعطل في محركها أثناء مرورها بمضيق البوسفور، وبالتالي تم إغلاق الشحن في جانبي المضيق.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يوقف فيها خفر السواحل التركي، حركة سفن الشحن في مضيق البوسفور، ففي 13 فبراير الماضي، علقت السلطات التركية، حركة السفن في مضيق البوسفور، في كلا الاتجاهين، وذلك بسبب عملية إنقاذ سفينة.

حركة الملاحة في البوسفور

وقالت وكالة تريبيكا للشحن، في بيان صادر عنها: "أنه من المنتظر أن تصل السفينة إم/في تي.كيو أوردو بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش".

وفي شهر يناير الماضي، تكررت عمليات تعليق الملاحة في مضيق البوسفور، لأسباب من بينها جنوح سفن هناك، أو عوامل الطقس.

وفي أواخر يناير الماضي، أعلنت السلطات التركية، عن تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب عطل في سفينة.

تعليق الملاحة في مضيق البوسفور

وذلك بعد أسبوع من تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور، بعد أن جنحت سفينة شحن أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول.

وقالت المديرية العامة للسلامة الساحلية في بيان إن "سفينة الشحن MKK-1، والتي يبلغ طولها 142 مترا، جنحت قبالة ساحل بيكوز في مدينة إسطنبول، أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى المدينة"، مشيرة إلى أنه "تم توجيه قواربنا الثمانية على الفور إلى مكان الحادث".

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