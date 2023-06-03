بمشاركة 96 لاعبا من 21 دولة، ختام بطولة الجونة للإسكواش للرجال والسيدات

اختتمت النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات التي قامت باستضافتها مدينة الجونة، خلال الفترة من 26 مايو حتى 2 يونيو، واستمرت لمدة ثمانية أيام.

ختام بطولة الجونة للإسكواش

وتم الاحتفال بالفائزين حيث فاز على فرج بالمركز الأول رجال بعد تغلبه على مصطفى عسل بنتيجة أشواط 12-10 10-12 11-6 11-2 كما نجحت نوران جوهر بالتغلب على نيل جيليس على المركز الأول بعد منافسة طالت لمدة 58 دقيقة بنتيجة أشواط 11-5 11-7 11-9.

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واحتفلت البطولة هذا العام ببداية عقد جديد بتنظيم مدينة الجونة كما تأتي البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار وكذلك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.



وحضر حفل الختام كل من معالي أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والسيد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش والأستاذ محمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، والأستاذ عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة ونخبة من كبار نجوم الاسكواش في العالم، بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام.

وشارك في النسخة الحادية عشرة للبطولة 96 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة حول العالم، وتابعها عدد كبير من المشجعين في المدرجات المخصصة للبطولة بمدينة الجونة. وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات واحدة من أكبر 8 بطولات اسكواش في العالم، وبجوائز مالية تقدر بنحو 330 ألف دولار أمريكي.

وعبر محمد عاشور رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، عن اعتزازه ببطولة الجونة الدولية للإسكواش، وأشاد بالتطور الذى تشهده عام بعد عام لتصل إلى عقد جديد من النجاح والتميز. وقال عاشور"دائمًا تعودنا على الأداء النجاح والمستمر من لاعبين الإسكواش خاصة المصريين والذي ساهموا في نجاح البطولة على مدار حادية عشر عامًّا الماضيين، مما يعزز من وضع مصر على خريطة تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية المختلفة خاصة لعبة الاسكواش. وتعتبر بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات مثال حي للفكر المستدام الذي تقوم به مدينة الجونة على مدار أكثر من 34 سنة من تبني رياضات مختلفة وتحقيق قيمة حقيقية".

وصرح عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش أن بطولة الجونة هذا العام تعتبر من أنجح البطولات وذلك لأنها شهدت حضور جماهيري مكثف من الأدوار التمهيدية من المصريين والأجانب في مدينة الجونة وشهدت أيضًا مباريات قوية في جميع الأدوار.