طلائع الجيش في مهمة صعبة أمام سموحة اليوم بالدوري

الدوري المصري، يواجه فريق طلاع الجيش، نظيره سموحة، اليوم السبت، بإستاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة طلاع الجيش وسموحة

ويلتقي فريق طلاع الجيش،أمام نظيره سموحة في الثامنة مساء اليوم السبت، بإستاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري.

وتعافى سموحة من جميع لاعبيه المصابين قبل مباراتهم القادمة أمام طلائع الجيش باستثناء حسام حسن مهاجم الفريق الذي أصيب بكسر في عظم الفخذ.

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ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة، وفاز في 8 مباريات، ولعب 11 تعادلًا وخسر 10 مباريات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقوا 33 هدفًا.

فيما يدخل الطلائع اللقاء وهو فى موقف لا يحسد عليه بوجوده فى المركز قبل الأخير ويقترب من شبح الهبوط ،وهو ما دفع إدارة النادى لإحلال عبدالحميد بسيونى مديرا فنيا بدلا من عماد النحاس؛ على أمل تحسن النتائج وإنقاذ الفريق من الهبوط.

ويدخل سموحة المباراة وهو فى المركز العاشر برصيد 35 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

وأعلن نادي طلائع الجيش أسماء الجهاز الفني المعاون لعبد الحميد بسيوني المدير الفني الجديد للفريق العسكري خلفا لعماد النحاس.

الجهاز الفني الجديد لطلائع الجيش

اللواء أيمن المصري مشرفا عاما علي الفريق

عبد الجليل أمام مديرا للكرة

عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا

أحمد صالح مدربا عاما

ياسر علي مدربا

أحمد سالم مدرب

محمد سعد مخطط أحمال

يسري عرفان مديرا إداريا

محمد مختار مدير شؤون اللاعبين

محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي

ايهاب كمال إداريا

ياسر شبل وعمر عبد العزيز وحامد محمد تأهيل

رحيل عماد النحاس عن طلائع الجيش

وأعلن نادي طلائع الجيش، توجيه الشكر ورحيل عماد النحاس المدير الفني للفريق العسكري وإنهاء التعاقد رسميا معه بسبب سوء النتائج واخرها الهزيمة بثنائية من الزمالك أمس الثلاثاء بالدوري الممتاز

عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للطلائع خلفا للنحاس

وأعلنت إدارة طلائع الجيش أيضا التعاقد مع عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للفريق خلال الفترة القادمة بشكل رسمي، بعد الاتفاق على كل الأمور

ويعد هذا الظهور الأول لبسيوني بعد توليه القيادة الفنية للفريق العسكري منذ لحظات عقب رحيل عماد النحاس

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 61 نقطة من 29 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 29 مباراة

4- الزمالك 50 نقطة من 29 مباراة

5- المقاولون العرب 42 نقطة من 30 مباراة

6- فاركو 41 نقطة من 30 مباراة

7- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 39 نقطة من 30 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- البنك الأهلي 34 نقطة من 30 مباراة

12- الإسماعيلي 33 نقطة من 29 مباراة

13- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة من 30 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 30 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 30 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 30 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 29 مباراة

18- حرس الحدود 19 نقطة من 29 مباراة