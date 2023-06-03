السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

طلائع الجيش في مهمة صعبة أمام سموحة اليوم بالدوري

طلائع الجيش،فيتو
طلائع الجيش،فيتو

الدوري المصري، يواجه فريق طلاع الجيش، نظيره سموحة، اليوم السبت، بإستاد جهاز الرياضة العسكري  في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة طلاع الجيش وسموحة 

ويلتقي  فريق طلاع الجيش،أمام نظيره سموحة في الثامنة مساء اليوم السبت، بإستاد جهاز الرياضة العسكري  في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري.

وتعافى سموحة من جميع لاعبيه المصابين قبل مباراتهم القادمة أمام طلائع الجيش  باستثناء حسام حسن مهاجم الفريق الذي أصيب بكسر في عظم الفخذ.

Advertisements

ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة، وفاز في 8 مباريات، ولعب 11 تعادلًا وخسر 10 مباريات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقوا 33 هدفًا.

فيما يدخل الطلائع اللقاء وهو فى موقف لا يحسد عليه بوجوده فى المركز قبل الأخير ويقترب من شبح الهبوط  ،وهو ما دفع إدارة النادى لإحلال عبدالحميد بسيونى مديرا فنيا بدلا من عماد النحاس؛ على أمل تحسن النتائج وإنقاذ الفريق من الهبوط.

ويدخل سموحة المباراة وهو فى المركز العاشر برصيد 35 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

 

وأعلن نادي طلائع الجيش أسماء الجهاز الفني المعاون لعبد الحميد بسيوني المدير الفني الجديد للفريق العسكري خلفا لعماد النحاس.

 

الجهاز الفني الجديد لطلائع الجيش 

اللواء أيمن المصري مشرفا عاما علي الفريق

عبد الجليل أمام مديرا للكرة 

عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا

أحمد صالح مدربا عاما 

ياسر علي مدربا 

أحمد سالم مدرب

محمد سعد مخطط أحمال

يسري عرفان مديرا إداريا 

محمد مختار  مدير شؤون اللاعبين

محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي 

 

 

ايهاب كمال إداريا

ياسر شبل وعمر عبد العزيز وحامد محمد تأهيل

 

رحيل عماد النحاس عن طلائع الجيش 

وأعلن نادي طلائع الجيش، توجيه الشكر ورحيل عماد النحاس المدير الفني للفريق العسكري وإنهاء التعاقد رسميا معه بسبب سوء النتائج واخرها الهزيمة بثنائية من الزمالك أمس الثلاثاء بالدوري الممتاز 

 

عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للطلائع خلفا للنحاس

وأعلنت إدارة طلائع الجيش أيضا  التعاقد مع عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للفريق خلال الفترة القادمة بشكل رسمي، بعد الاتفاق على كل الأمور

ويعد هذا الظهور الأول لبسيوني بعد توليه القيادة الفنية للفريق العسكري منذ لحظات عقب رحيل عماد النحاس 

ترتيب الدوري المصري  

1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  61 نقطة من 29 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 29 مباراة 
4- الزمالك  50 نقطة من 29 مباراة 
5- المقاولون العرب  42 نقطة من 30 مباراة 
6- فاركو  41 نقطة من 30 مباراة 
7- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 39 نقطة من 30 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- البنك الأهلي  34 نقطة من 30 مباراة 
12- الإسماعيلي  33 نقطة من 29 مباراة
13- سيراميكا كليوباترا  32 نقطة من 30 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 30 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 30 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 30 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 29 مباراة
18- حرس الحدود  19 نقطة من 29 مباراة

الدوري المصري بطولة الدوري المصري حسام حسن عبد الحميد بسيوني عماد النحاس

مواد متعلقة

قبل مواجهة الغد.. مواعيد المؤتمر الصحفي للأهلي والوداد والمران الختامي للفريقين

بعد ميسي.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل سيرجيو راموس

أبو مسلم: "علي لطفي ومصطفى شوبير أبناء الأهلي وقادرين على اللعب تحت أي ظروف"

الأكثر قراءة

ميرنا نور الدين تهز تويتر بعد إطلالتها في حفل زفافها، ومتابعون: عرفتوا بيروحوا الـ Gym ليه

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 4 جنيهات في سوق العبور

حبس سائق سيارة لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها محور صلاح سالم

عبد الوهاب ليوسف وهبى: فاكر لما ضربنتي شالوت وقلم من إيدك وقدمك الكريمة وعميد المسرح يرد

محمد رمضان: كان أقصى طموحي إني أبقى ممثل عادي (فيديو)

أمريكا تكشف عن برنامج زيارة بلينكن إلى السعودية

ارتفاع حصيلة ضحايا قطارات الهند إلى 288 قتيلا وألف مصاب، وفيديو جديد يرصد الفاجعة

محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته في النزهة بعد قليل

Advertisements

منوعات

المزيد

عملية إنقاذ نادرة.. نجاة متسلق بأعجوبة من منطقة الموت في قمم إيفرست

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

عالم مصريات يشكك في انتصارات رمسيس الثاني: بتاع دعاية وأشهر معاركة انتهت بالتعادل الدموي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة

تفسير حلم القتل في المنام وعلاقته بالتهور وارتكاب الذنوب والفشل المستمر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية