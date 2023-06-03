أسهل طرق تجديد باقة مكالمات فودافون

تجديد باقة مكالمات فودافون أمر يهم جميع عملاء شركة فودافون حيث يبحث أصحاب الباقات عن كيفية تجديد الباقة كل 28 يومًا مدة صلاحية الباقة.

وإليكم أسهل الطرق التي يمكن من خلالها تجديد باقة المكالمات.

طريقتين لتجديد باقة المكالمات فودافون

الطريقة الأولى لتجديد باقة فودافون تتم من من خلال الكود *225# حيث يظهر للعمل عدة خيارات الاول عن تجديد الباقي الثاني عرض على تجديد الباقة الخيار الثالث معرفة موعد تجديد الباقة.

ويمكن اختيار ما يناسبك أما تجديد نفس الباقة التي كنت عليها الشهر الماضي باختيار رقم واحد أو التجديد بعرض جديد وينحصر بين تخفيض قيمة تجديد الباقة عن الشهر الماضي أو زيادة عدد الفليكسات بنفس قيمة التجديد الماضي أو تزويد الفاكسات مع زيادة قيمة الباقة ماليا.

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وهناك طريقة ثانية تضم أيضًا عدة خيارات وهي الضغط على الكود*365# واختيار أحد الخيارات التالية

الأول ويوجه بتجديد باقة للمكالمات وهو الكود الذي من خلاله يتم تجديد باقة الفليكسات.



والخيار الثاني ويوجه بتجديد باقة النت، الثالث ويوجه بعرض اليومية أما الاختيار الرابع يوجه بعرض الشحن والأخير يوجه بعرض الكاش.

الأكواد المختصرة لفودافون

وفي سياق متصل يعاني البعض من صعوبة معرفة رقمه الخاص ولذلك حرصت الشركة العالمية على إتاحة كود معرفة رقم فودافون وهو #878*، والأكواد المختصرة فودافون وهي #888*.

ولاستخدام كود خدمة “سلفني شكرًا” يمكن طلب #3* وسيتم تحويل 3 جنيهات رصيد في كل مرة.

سعر خدمة “سلفني شكرًا"جنيه واحد فقط وسيتم خصم الـ4 جنيهات من أول شحنة بعد الخدمة.

ويمكن استخدام خدمة "سلفني شكرًا" 4 مرات والاستلاف حتى 12 جنيهًا إذا كنت من عملاء الكارت المشتركين على الشبكة من أكثر من سنة.

وكلما زاد استخدام الرصيد والشحن بمبالغ عالية سيكون متاحًا للعميل مبلغ أكثر للاستلاف حتى 32 جنيهًا.