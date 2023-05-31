الأربعاء 31 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

الأكواد المختصرة من فودافون وأورانج واتصالات

شبكات المحمول, فيتو
شبكات المحمول, فيتو

يبحث العديد من مستخدمي مؤشر البحث الشهير "جوجل" عن الأكواد المختصرة وترصد “فيتو” خلال التقرير التالي العديد من الأكواد المختصرة من فودافون وأورانج واتصالات. 

كود متابعة استهلاك الرصيد أورانج
 

وتقدم شركة أورانج خدمة التحكم في الرصيد "رسيني" لمتابعة استهلاك الرصيد بالتفصيل من خلال كود #13# أو #100#. 

واختيار رصيدي ويتم استقبال رسالة نصية باستهلاك العميل في أخر 24 ساعة، ومعرفة تفاصيل استخدام الخط في آخر 30 يومًا أون لاين.

كيفية الاستخدام: اطلب #13# من خطك أو #100# واختار رصيدي.

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ويمكن الدخول من على الموقع الرسمي للشركة بالحساب الشخصي للعميل واختيار حسابي، رصيدي ثم اختيار "تفاصيل الرصيد".

 

والخدمة متاحة لعملاء الكارت وكنترول وكارت الشركات مجانًا لأول مرة في اليوم والرسالة الإضافية بـ10 قروش.

 

كود معرفة رقم فودافون

ويعاني البعض من صعوبة معرفة رقمه الخاص ولذلك حرصت الشركة العالمية على إتاحة كود معرفة رقم فودافون وهو  #878*، والأكواد المختصرة فودافون وهي #888*.

 

وللاستعلام عن الرصيد كود #1*868*، وللاشتراك في باقات الإنترنت #2000*، ولخدمة سلفنى شكرًا #3*، وكلمنى شكرًا #رقم التليفون*505*.

 

ولمعرفة التاريخ والساعة #100*، وإذا أراد المستخدم معرفة آخر مكالمة سابقة يتصل بالكود #150*.

 

كود الاستلاف من فودافون

ويستطيع عميل شركة فودافون استلاف من 4 جنيهات حتى 32 جنيهًا إذا كان رصيده أقل من 5 جنيهات وذلك حسب استخدامه للخط.

ويمكن استخدام خدمة "سلفني شكرًا" 4 مرات والاستلاف حتى 12 جنيهًا إذا كنت من عملاء الكارت المشتركين على الشبكة من أكثر من سنة.

وكلما زاد استخدام الرصيد والشحن بمبالغ عالية سيكون متاحًا للعميل مبلغ أكثر للاستلاف حتى 32 جنيهًا.

 

كيفية الاستلاف من فودافون

لاستخدام كود خدمة “سلفني شكرًا” يمكن طلب #3* وسيتم تحويل 3 جنيهات رصيد في كل مرة.

سعر خدمة “سلفني شكرًا” جنيه واحد فقط وسيتم خصم الـ4 جنيهات من أول شحنة بعد الخدمة.

 

اتصالات
 

ويمكن لأي من مستخدمي خط إتصالات في مصر معرفة أين يذهب الرصيد ورصد كافة العمليات التي أجراها آخر 24 ساعة أو من آخر عملية شحن وتفاصيل نظام الخط من خلال كود *80#.

وبعد إدخال كود *80# يحصل العميل على آخر ٥ عمليات (ملخص - تفصيلي) وملخص استخدام آخر ٢٤ ساعة أو آخر كارت تفاصيل نظام الخط.

وتُعد خدمة رصيدي متاحة لكل عملاء الكارت والـminimix من عملاء شركة اتصالات مصر.

 

فودافون


وتقدم شركة فودافون خدمة "اشرحلى رصيدى" لمعرفة كافة تفاصيل استهلاك الرصيد فى المكالمات والإنترنت مجانًا لكل عملاء فودافون الكارت.

ويمكن لعملاء فودافون الكارت معرفة تفاصيل استهلاك الرصيد فى المكالمات والإنترنت عن طريق الكود #81* مجانًا لأول مرة فى اليوم والرسالة الإضافية بـ10 قروش.

 

ويمكن لعملاء فودافون الكارت معرفة تفاصيل استهلاك الرصيد فى المكالمات والإنترنت عن طريق الكود #81* مجانًا لأول مرة فى اليوم والرسالة الإضافية بـ10 قروش.

 

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الأكواد المختصرة كود متابعة استهلاك الرصيد أورانج كود الاستلاف من فودافون فودافون

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