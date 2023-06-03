فرقة الشباب تواصل تقديم ليالي عرض ياسين وبهية على المسرح العائم

تواصل فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح تقديم ليالي العرض المسرحي "ياسين وبهية" وذلك على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل.

مواعيد مسرحية ياسين وبهية

وتقدم المسرحية يوميًّا عدا الثلاثاء، ويرفع الستار في تمام الثامنة مساء، وتبلغ أسعار التذاكر ٣٧ - ٥٧ جنيه.

مسرحية ياسين وبهية

العرض المسرحي "ياسين وبهية" للكاتب الكبير نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، البطولة للفنانين حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي.

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المسرحية تأليف موسيقى وألحان محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، مخرج مساعد: أحمد فتحي وأحمد حسين ونيرة خليل، مخرج منفذ محمد عاشور، غناء فتحي ناصر.