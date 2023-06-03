السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فرقة الشباب تواصل تقديم ليالي عرض ياسين وبهية على المسرح العائم

مسرحية ياسين وبهية،
مسرحية ياسين وبهية، فيتو

تواصل فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح تقديم ليالي العرض المسرحي "ياسين وبهية" وذلك على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل. 

 

مواعيد مسرحية ياسين وبهية

وتقدم المسرحية يوميًّا عدا الثلاثاء، ويرفع الستار في تمام الثامنة مساء، وتبلغ أسعار التذاكر ٣٧ - ٥٧ جنيه. 

مسرحية ياسين وبهية

العرض المسرحي "ياسين وبهية" للكاتب الكبير نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، البطولة للفنانين حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي.

Advertisements

المسرحية  تأليف موسيقى وألحان محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، مخرج مساعد: أحمد فتحي وأحمد حسين ونيرة خليل، مخرج منفذ محمد عاشور، غناء فتحي ناصر.

فرقة الطليعة تواصل بروفات مسرحية "باب عشق" قبل افتتاحها قريبا

انطلاق ليالي مسرحية سيدتي أنا على المسرح القومي بحضور جماهيري كامل العدد (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواعيد مسرحية ياسين وبهية مسرحية ياسين وبهية البيت الفني للمسرح بيت المسرح المسرح العائم

مواد متعلقة

فرقة الطليعة تواصل بروفات مسرحية "باب عشق" قبل افتتاحها قريبا

انطلاق ليالي مسرحية سيدتي أنا على المسرح القومي بحضور جماهيري كامل العدد (صور)

الأكثر قراءة

ميرنا نور الدين تهز تويتر بعد إطلالتها في حفل زفافها، ومتابعون: عرفتوا بيروحوا الـ Gym ليه

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

طاقم حكام مصري يدير لقاء الترجي والمنستيري بالدوري التونسي

ارتفاع حصيلة ضحايا قطارات الهند إلى 288 قتيلا وألف مصاب، وفيديو جديد يرصد الفاجعة

اليوم.. نظر دعوى منع تدفق اللاجئين إلى مصر

بحضور 21 رئيس دولة و57 مسؤولا.. اليوم حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا

ضروري لتجنب النزاع.. وزير الدفاع الأمريكي يعلق على أهمية الحوار مع الصين

قصة احتلال أنطاكية في الحرب الصليبية الأولى

Advertisements

منوعات

المزيد

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

عالم مصريات يشكك في انتصارات رمسيس الثاني: بتاع دعاية وأشهر معاركة انتهت بالتعادل الدموي

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية