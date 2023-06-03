بالأرقام.. تحسين الأحوال المالية للأئمة وخطباء المكافأة في 2023

قالت وزارة الأوقاف إنه تم تحسين الأحوال المالية للأئمة خلال العام المالي 2022 / 2023 م بزيادة قدرها (400) جنيه شهريًّا في بدل صعود المنبر من 1/ 3/ 2023 م، فضلًا عن العلاوة المقررة لجميع موظفي الدولة من 1/ 4/ 2023م ؛ لتصبح على النحو التالي:

ونشرت وزارة الأوقاف خطتها في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ، وبيانها كالتالي:



أولًا: تقرر تخصيص جميع مجالس الإفتاء من السبت 14 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 3 يونيو 2023م وحتى 7 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 25 يونيو 2023م للحديث عن فقه الحج، والرد على أسئلة الحجاج وغيرهم عن فقه الحج، وعددها (112) مجلس إفتاء.



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ثانيًا: عمل مسابقة تثقيفية توعوية عن الحج بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، تُذاع يوميًّا بدءًا من الخميس 1/6/2023م الموافق ١٢ من ذي القعدة ١٤٤٤ هـ، وحتى الجمعة 30/ 6/ 2023م الموافق ١٢ من ذي الحجة ١٤٤٤ هـ، وهي عبارة عن معلومة وسؤال حول الحج.



ثالثًا: تخصيص بعض خطب الجمعة عن الحج، وذلك على النحو التالي:

1 - الحج رحلة إيمانية - ٩ يونيو ٢٠٢٣م

2 - مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر - ١٦ يونيو ٢٠٢٣م

3 - فضل يوم عرفة وسنة الأضحية - ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م



رابعًا: في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، تقرر عقد محاضرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بجميع المحافظات خلال شهر يونيو 2023م، بعد صلاة المغرب، وذلك بعدد (1000) مسجد، وبمشاركة (1000) إمام من الأوقاف، و(1000) واعظ من الأزهر الشريف، وتتناول بعض هذه اللقاءات التعريف بمناسك الحج، وتعظيم هذه الشعيرة من خلال الموضوعات التالية:

1 - الحج مدرسة إيمانية - 13 يونيو ٢٠٢٣م

2 - فضائل العشر وأحكام الأضحية - 20 يونيو ٢٠٢٣م

3 - سنن العيد وآدابه - 27 يونيو ٢٠٢٣م



خامسًا: الأسبوع الثقافي الدعوي:

تقرر عقد الأسبوع الثقافي الدعوي الأسبوع القادم في الفترة من 4/ 6/ 2023م حتى 7/ 6/ 2023م تحت عنوان (فقه الحج)، وذلك على النحو التالي:

م - اليوم - الموضوع

1. - الأحد 4/ 6/ 2023م - ماذا قبل الحج؟

2. - الاثنين 5/ 6/ 2023م - الحج والعمرة قائمان على السعة والتيسير

3. - الثلاثاء 6/ 6/ 2023م - الحج مدرسة أخلاقية

4. - الأربعاء 7/ 6/ 2023م - شعائر الحج والتذكرة باليوم الآخر

وسيتم إقامة الأسبوع الثقافي بجميع المديريات الإقليمية وعددها (27 مديرية )، من خلال المساجد التالية:

1. - القاهرة - التوفيقي بحلوان

2. - الجيزة - المجمع الإسلامي (أ) – الشيخ زايد

3. - الإسكندرية - القدس – كوبري الناموس – محرم بك

4. - الإسماعيلية - الرحمن الصعايدة - أبو صوير المحطة

5. - أسوان - منصور حمادة – شارع عباس فريد –أسوان أول

6. - أسيوط - التقوى – شارع ثابت – مدينة أسيوط

7. - الأقصر - العتيق – أرمنت

8. - البحر الأحمر - سيد الشهداء – سفاجا

9. - البحيرة - الغفران – مدينة إيتاي البارود

10. - بني سويف - حي بني سويف الجديدة – بندر بني سويف

11. - بورسعيد - المجمع الإسلامي – الزهور

12. - جنوب سيناء - الإمام علي – مدينة أبو رديس

13. - الدقهلية - العراقي – طناح – شرق المنصورة

14. - دمياط - الكبير – ميت أبو غالب

15. - سوهاج - خالد بن الوليد – بندر سوهاج

16. - السويس - نبي الله داود ( عليه السلام ) – السلام – عتاقة

17. - الشرقية - مسجد السلام – المجاورة 36 – العاشر من رمضان

18. - شمال سيناء - عمرو بن العاص – حي المساعيد – غرب العريش

19. - الغربية - النور – قرية مشال – بسيون

20. - الفيوم - الشبان المسلمين

21. - القليوبية - الطناني – شبين القناطر شرق

22. - قنا - الوحدة العربية – مدينة العمال

23. - كفر الشيخ - الكبير أريمون

24. - مطروح - الرمل – سيوة

25. - المنوفية - الأربعين – سرس الليان

26. - المنيا - التحرير – شلبي

27. - الوادي الجديد - التواب الرحيم – المجمع الإسلامي – الداخلة.



سادسًا: تقرر عقد ندوة عقيدتي بالتعاون بين وزارة الأوقاف وصحيفة عقيدتي للتعريف بموسم الحج في ندوة علمية كبرى تحت عنوان (إرشادات فقهية وطبية لحجاج بيت الله) بمسجد المهند بالتجمع الخامس، ويحاضر فيها كلّ من: أ.د/ طارق توفيق نائب وزير الصحة، وأ.د/ محمود ربيع مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق ( 31/ 5/ 2023م ) عقب صلاة المغرب.



سابعًا: سفر نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وعددهم ( 19 ) إمامًا وواعظة؛ لمرافقة بعثات الحج المصرية لتوعية الحجيج، والإجابة عن استفساراتهم.



ثامنًا: نشر كتابي: (التيسير في الحج، والحج والعمرة مناسك وأسرار) إلكترونيًّا على موقع الوزارة وصفحاتها المتنوعة ؛ لتيسير الرجوع إليها.