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أخبار مصر

6 معلومات عن مسجد الظاهر بيبرس.. ثالث أكبر المساجد في مصر

مسجد الظاهر بيبرس،
مسجد الظاهر بيبرس، فيتو

تفتتح وزارة الأوقاف، مسجد الظاهر بيبرس، ثالث أكبر مساجد مصر مساحة - بعد مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر  يوم الأحد 4/ 6/ 2023.

 

وترصد “بوابة فيتو” أبرز 10 معلومات عن مسجد الظاهر بيبرس قبل افتتاحه:

 

 

1- أنشأه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري عام 1268/ 667 هجرية، في الحي الذي يحمل اسمه في قلب العاصمة المصرية القاهرة، ويعتبر الظاهر بيبرس المؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية.

 

2- ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وهو التخطيط نفسه الذي جاء عليه جامع أحمد بن طولون، من حيث الصحن المحاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة.

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3- يعتبر  المسجد أيقونة العمارة المملوكية في مصر، وبدأ مشروع ترميمه عام 2007، ثم توقف عام 2011، واستؤنف عام 2018 بمنحة من دولة كازاخستان التي خصصت للمشروع 4.5 مليون دولار.

 

4- أسند مشروع ترميم وتطوير المسجد إلى شركة المقاولون العرب، التي قامت بإزالة الحشائش من ساحته، وتصفية ممرات المياه الجوفية، واستبدال الطوب الوردي الموجود بأعمدة الرواق بأخرى من الطوب الطفلي.

 

5- تشمل أعمال التطوير تقوية أساسات الأعمدة والمنبر، وترميم بعض المناطق بالمسجد للوصول إلى الشكل الأصلي له، والحفاظ على صبغته التاريخية، وترميم أعمدته الرخامية البالغ عددها 60 عمودا.

6- ويشمل المشروع تطوير إيوان جهة الشمال الغربي بمساحة 1040 مترا مربعا، وإيوان جهة الشمال الشرقي بمساحة 880 مترا، وإيوان جهة الجنوب الغربي بمساحة 880 مترا، بالإضافة إلى مداخل الإيوانات.

 

7- خصصت وزارة الأوقاف المصرية (30) مليون جنيه لاستكمال أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه سابقة من الموارد الذاتية للوزارة.

 

8- يحضر الافتتاح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مولين أشيمباييف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

 

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