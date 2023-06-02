الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

4 مجالات ترتكز عليها أكاديمية مصر للطيران في التدريب

اكاديميه مصر للطيران
اكاديميه مصر للطيران للتدريب ,فيتو

تعتبر أكاديمية مصر للطيران للتدريب من أكبر وأعرق أكاديميات التدريب فى منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا حيث بدأ العمل فى أوائل السبعينات بتلبية الاحتياجات التدريبية للشركة القابضة لمصر للطيران.

  ثم اتجهت لتقديم خدماتها للعديد من المؤسسات والهيئات وكذلك الأفراد بالسوق المحلى ونظرًا لنجاحاتها المتلاحقة، وحصولها علي العديد من الشهادات الدولية فقد أستطاعت خلال فترة وجيزة المنافسة بقوة في الأسواق الدولية.

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مجالات التدريب
تختص أكاديمية مصر للطيران للتدريب بتقديم برامج تدريبية متعددة في المجالات التالية:


1- تدريب الطيارين  : تدريب أرضى وكذلك على أجهزة الطيران التمثيلى 
2- تدريب الضيافة الجوية: على حالات الطوارئ وتقديم الخدمات المقدمة على الطائرات.


3- تدريب المهندسين والفنيين: تدريب على صيانة الطائرات وكذلك على الخدمات الأرضية.


4- تدريب الموارد البشرية: وتشمل التدريب المالى والتجارى والإدارى وهو خاص بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن.

إمكانيات الأكاديمية


تعتمد الأكاديمية على إمكانياتها البشرية المتميزة وكذا الإمكانيات التقنية من أجهزة طيران تمثيلى حيث يوجد بأكاديمية التدريب أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340  ،وطرازات البوينج800 B737-B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وكذلك الفصول الدراسية المجهزة بأحدث وسائل العرض.

إعتمادات اكاديمية مصر للطيران


وقد نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب علي مدار السنوات سابقة في الحصول علي العديد من الإعتمادات والشهادات الدولية مثل شهادات تدريب مهندسى صيانة الطائرات EASA 147  صادرة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأيضا شهادات تدريب الطيارين  JAR TRTO “ Type rating Training Organization وكذلك شهادات عامة  للسلامة والصحة المهنية وجودة الأداء تتمثل في شهادات:                                                                                                        ISO9001:2015 
                                                                                                  ISO14001:2015 
ISO 45001:2018

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عملاء الأكاديمية
شركات الطيران مثل  خطوط الطيران السعودية، الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران العراقية، الخطوط الجوية  اليمنية، الخطوط الجوية الليبية، الخطوط الجوية السودانية الخطوط الجوية التنزانية،الإضافة إلي عملاء الأكاديمية من هيئات ومؤسسات أخري فى مجالات صناعة الطيران سواء داخل مصر.

نظمت مصر للطيران جولة لمحرري شئون الطيران لأكاديمية مصر للطيران للتدريب  للتعريف بدور الأكاديمية وما تقدمه من أنشطة وخدمات وإمكانيات وبرامج تدريبية متقدمة وإطلاعهم على أحدث  اجهزة الطيران التمثيلى  الخاصة بتدريب  الطيارين واطقم الضيافه الجوية، بالإضافة إلى دور الأكاديمية في فتح آفاق جديدة للمتدربين سوء من داخل مصر أو الوافدين من مختلف دول العالم لتزويدهم  بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى مختلف أنشطة الطيران المدني..

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مصر للطيران للتدريب أجهزة الطيران التمثيلى الشرق الاوسط وافريقيا تدريب الطيارين مصر للطيران

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