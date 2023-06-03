السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

اليوم.. افتتاح أول سوق للسيارات المستعملة في بنها، وهذه قيمة رسم الدخول

سوق للسيارات ببنها،
سوق للسيارات ببنها، فيتو

يفتتح سوق السيارات المستعملة في محافظة القليوبية اليوم السبت، والمقرر إقامته في منطقة عزبة البرنس بـ مدينة بنها أسبوعيًّا كل يوم سبت.

رجل القليوبية الخارق.. محمود لالا يسحب طائرة وزنها 14 طنا بأسنانه ويأكل الزجاج (بث مباشر)

سقوط مئذنة مسجد على منزل في القليوبية (صور)

وقالت محافظة القليوبية في بيان، إنه سيتم توفير جميع الخدمات بسوق السيارات الجديد في مدينة بنها الذي يشمل السيارات المستعملة والجديدة تحت شعار: «بيع واشتري عربية عندنا في أمان.. وفرنا لك كل سبل الراحة والأمان».

وأعلنت المحافظة، أنه سيتم البدء بالعمل الفعلي بالسوق اليوم السبت، 3 يونيو، وسيتم فرض رسوم الدخول للسيارة الواحدة بمبلغ 50 جنيهًا، وبمناسبة بدء العمل سيتم الدخول مجاني لجميع السيارات سواء السيارات المستعملة أو الجديدة، على أن يتم تطبيق رسوم الدخول من الأسبوع الثاني للعمل.

Advertisements

أما عن خريطة الوصول لمكان السوق في مدينة بنها بمحافظة القليوبية بالنسبة للقادم من محافظة القاهرة تجاه الإسكندرية دخول المدينة من مفارق الزقازيق حتي الوصول للسوق أو نزول نزلة كوبري المنصورة أو محور شرق الرياح التوفيقي الجديد والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس وكذلك نفس الطريق للقادم من الطريق الزراعي من محافظة الإسكندرية متجها للقاهرة، أما القادم من محافظات شمال الدلتا «دمياط والدقهلية»، عليه أن يسلك طريق كفر شكر بنها والدخول إلى مدينة بنها ومنها لسوق عزبة البرنس.

ومن ناحيته كشف المحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، أنه جارٍ حاليًّا التنسيق مع الشهر العقاري لتوفير سيارة الشهر العقاري المتنقلة كل سوق أو توفير مقر ثابت لهم على مدار اليوم بالكامل من الساعة السادسة صباحًا حتى خروج آخر سيارة متواجدة بالسوق ووفقًا للعمل بقانون المحال العامة الذي حدد مواعيد نهاية العمل، لسرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية للبائع والمشتري.

وأضاف "مرعي"، أنه أيضًا يتم التنسيق مع الحماية المدنية بالقليوبية، وكذلك مديرية أمن القليوبية، وإسعاف القليوبية، وأيضًا توفير ميكانيكي وكهربائي بالسوق في حال إذا ما أراد المشتري فحص السيارة ميكانيكيًّا وكهربائيًّا قبل التحرك بها من السوق للتأكد من سلامتها، موضحًا أن المكان مؤمن بالكامل وأن السوق محاط بسور بالكامل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم الدخول للسيارات حتى الآن وسيتم تقييمها بعد انتهاء التشغيل التجريبي.

وأوضح رئيس مدينة بنها بالقليوبية، أنه تم تقديم مقترح للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بأن يتم فتح باب الدخول بالمجان لجميع السيارات سواء المستعملة أو الجديدة لمدة شهر كامل "4 أيام عمل"، على أن يتم تحديد رسوم الدخول بعد انتهاء هذه المدة حتي يتعرف أصحاب السيارات على مكان السوق وبدء العمل الرسمي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القليوبية رئيس مدينة بنها سوق السيارات المستعملة محافظة القليوبية

مواد متعلقة

تمثل 30% من الاقتصاد العالمي و43% من سكان العالم.. و19 دولة تتقدم لطلب العضوية.. هل تقلب مجموعة بريكس موازين القوى في الساحة الدولية ؟

شعبة السيارات: بيع العربات بالدولار مخالف للقانون المصري

سقوط مئذنة مسجد على منزل في القليوبية (صور)

أمطار ورياح محملة بالأتربة في القليوبية (صور)

الأكثر قراءة

ميرنا نور الدين تهز تويتر بعد إطلالتها في حفل زفافها، ومتابعون: عرفتوا بيروحوا الـ Gym ليه

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

طاقم حكام مصري يدير لقاء الترجي والمنستيري بالدوري التونسي

ارتفاع حصيلة ضحايا قطارات الهند إلى 288 قتيلا وألف مصاب، وفيديو جديد يرصد الفاجعة

اليوم.. نظر دعوى منع تدفق اللاجئين إلى مصر

بحضور 21 رئيس دولة و57 مسؤولا.. اليوم حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا

ضروري لتجنب النزاع.. وزير الدفاع الأمريكي يعلق على أهمية الحوار مع الصين

قصة احتلال أنطاكية في الحرب الصليبية الأولى

Advertisements

منوعات

المزيد

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

عالم مصريات يشكك في انتصارات رمسيس الثاني: بتاع دعاية وأشهر معاركة انتهت بالتعادل الدموي

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية