المنتخب الأوليمبي ضحية العشوائية.. برنامج هزيل في إعداد الفريق لأمم أفريقيا بالمغرب.. منتخبات البطولة تستعد في دبي وتخوض وديات قوية.. والفراعنة يكتفي بودية وحيدة أمام غانا.. والخواجة ميكالي قلقان من الإجهاد.

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، بمشاركة 8 منتخبات يتقدمهم منتخب مصر الأوليمبي، حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في القاهرة أواخر 2019.

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وهناك حالة من القلق تسيطر على خبراء وجماهير الكرة المصرية، خوفا من إخفاق منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وفشله في التأهل لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس.

المنتخب الأوليمبي المصري سيكون مطالبا بالتأهل للمربع الذهبي في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، وإنتزاع أحد المراكز الثلاث الأولى في البطولة، حتى يحجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

برنامج إعداد هزيل لمنتخب مصر الأوليمبي

والحقيقة أن مبعث قلق الخبراء والجماهير على مصير المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا، ترجع إلى البرنامج الهزيل في إعداد الفريق للبطولة التي تشهد منافسة شرسة فالمنتخب الأوليمبي سيكتفي بمعسكر وحيد يبدأ في الثاني عشر من يونيو الجاري ويستمر حتى موعد انطلاق البطولة يوم 24 يونيو الجاري

معسكر المنتخب الأوليمبي سيبدأ في القاهرة لمدة خمس أو ست أيام وسيتخلله مباراة ودية وحيدة أمام غانا بالإسكندرية، فيما يسابق مسئولي اتحاد الكرة لزمن لخوض مباراة ودية ثانية في المغرب، ولكن لم يتحدد طرفها حتى الآن، بعد اعتذار منتخب غينيا عن مواجهة نظيره المصري وديا في المغرب، والتي كان محددا لها يوم 20 يونيو.

منتخب مصر الأوليمبي، فيتو

فشل ودية غينيا

تلقى منتخب مصر الأوليمبي خبرا صادما من نظيره منتخب غينيا، بعد اعتذار الأخير عن خوض المباراة الودية بينهما، والتي كان محددا إقامتها في المغرب أحد يومي 20 أو 21 يونيو المقبل.

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأوليمبي في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن منتخب غينيا أبلغ اتحاد الكرة اعتذاره رسميا عن خوض المباراة الودية أمام نظيره المصري، والسبب أن المنتخب الغيني سيخوض معسكره الأخير استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في القاهرة، ولكن منتخب مصر سيقيم معسكره الأخير في المغرب.

منتخبات أفريقيا تعسكر في دبي

أغلب المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، استعدت للبطولة بشكل جيد، وأقام معظمها معسكرات خارجية في دبي وبعضها أقام معسكرات في أوروبا منذ فترات طويلة، مثل منتخب غينيا الذي أقام معسكر في دبي الإماراتية ويختتم استعداداته بمعسكر في مصر، ونفس الأمر لمنتخب غانا الذي يقيم حاليا معسكر بالقاهرة قبل التوجه إلى المغرب.

أمام منتخب مصر فاكتفى بمعسكر وحيد ينطلق في القاهرة يوم 12 يونيو الجاري، مع الاكتفاء بمباراة ودية وحيدة أمام منتخب غانا يوم 15 يونيو.

نتائج المنتخب الأوليمبي تحت قيادة ميكالي، فيتو

أرقام المنتخب الأوليمبي مع ميكالي

منتخب مصر خاض 10 مباريات فقط تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، ما بين مباريات رسمية وأخرى ودية جاءت نتائجها جيدة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ولم يخسر أي مباراة، وسجل 14 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.

إلا أن أغلب الخبراء يرى أن منتخب مصر كان يجب أن يحصل لاعبوه على قسط من الراحة قبل الانتظام في معسكر البطولة، ولكن ضغط مباريات الدوري الممتاز، وتمسك الأندية بلاعبيها، حرم الجهاز الفني من إراحة اللاعبين قبل انطلاق معسكر أمم أفريقيا، لذلك يخشى أن يؤثر الإجهاد على لاعبي المنتخب الأوليمبي خلال البطولة.

كما أن خوض الفريق مباراة ودية واحدة أو مباراتين قبل إنطلاق منافسات أمم أفريقيا غير كاف لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين، كما أنه لن يساعد اللاعبين في إتقان طريقة اللعب وخطط اللعب التي ينوي الخواجة ميكالي تطبيقها خلال مباريات البطولة.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

أوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا المنتخب الأوليمبي ضمن فرق المجموعة الثانية رفقة منتخبات الجابون ومالي والنيجر.

منتخب مصر حامل اللقب

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد أن توج بالبطولة في آخر نسخة والتي جرت 2019 وأقيمت في القاهرة.

وكان يقود المنتخب الأوليمبي وقتها شوقي غريب كمدير فني، ونجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.