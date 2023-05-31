الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

جهاز المنتخب الأوليمبي يضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات معسكر أمم أفريقيا

اجتماع الجهاز الفني
اجتماع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، فيتو

المنتخب الأوليمبي، عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، اجتماعا اليوم الأربعاء، لوضع اللمسات الأخيرة وترتيبات معسكر الفريق الأخير، قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

 وتم خلال الاجتماع مناقشة مصير المباراتين الوديتين المقرر أن يخوضهما الفريق خلال معسكر يونيو الذي يسبق انطلاق بطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

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وشهد الإجتماع ضرورة التأكيد على بذل كل الجهود من أجل البحث عن مباراة ودية بديلة عن المباراة التي كان مقررا أن يخوضها المنتخب الأوليمبي أمام نظيره الغيني، قبل أن يعتذر الأخير رسميا عن خوض اللقاء، كما شهد الاجتماع مناقشة الأسماء المرشحة للانضمام لمعسكر الفريق لبطولة أمم أفريقيا، على أن يتم الإعلان عنها قبل انطلاق معسكر البطولة بـ48 ساعة.

منتخب مصر الأوليمبي، فيتو

غينيا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأوليمبي

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأوليمبي في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن منتخب غينيا أبلغ اتحاد الكرة اعتذاره رسميا عن خوض المباراة الودية أمام نظيره المصري، والسبب أن المنتخب الغيني سيخوض معسكره الأخير استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في القاهرة، ولكن منتخب مصر سيقيم معسكره الأخير في المغرب.

جدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي، يخوض مباراة ودية في القاهرة أمام نظيره منتخب غانا، تحدد لها مبدئيا يوم 15 يونيو على ملعب استاد الإسكندرية.

خيارات محدودة في وديات المنتخب الأوليمبي

وكان الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأوليمبي، أرسل في وقت سابق ثلاثة خطابات رسمية إلى منتخبات غانا والكونغو وغينيا، يطلب مواجهاتها وديا خلال معسكره الأخير استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب أواخر الشهر المقبل.

وجاءت مخاطبة المنتخبات الثلاثة فقط، كونها تمثل منتخبات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في حين يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات مالي والجابون والنيجر.

ورفض مسئولو المنتخب الأوليمبي مخاطبة المنتخب المغربي لمواجهته وديا، خاصة أنه سيكون مستضيف البطولة، كما أن منتخب مصر سبق له خوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي في شهر نوفمبر الماضي، خلال معسكر الفراعنة بالعاصمة المغربية الذي استمر أسبوعا.

الإسكندرية تستضيف معسكر المنتخب الأوليمبي

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مدينة برج العرب بالإسكندرية، لإقامة معسكر المنتخب الأوليمبي، المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

 

موعد معسكر المنتخب الأوليمبي

وتابع المصدر، أن المعسكر المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو المقبل، سيبدأ في برج العرب بالإسكندرية، وسيتخلله مباراة ودية دولية أمام غانا، على أن يستكمل المعسكر في المملكة المغربية التي تستضيف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ويتخلله مباراة ودية أخرى أمام منتخب غينيا.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 23 سنة

ويلعب المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

منتخب مصر حامل اللقب

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد أن توج بالبطولة في آخر نسخة والتي جرت 2019 وأقيمت في القاهرة.

وكان يقود المنتخب الأوليمبي وقتها شوقي غريب كمدير فني، ونجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. 

 

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