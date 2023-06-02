موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب

المنتخب الأوليمبي، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي الحادي عشر من يونيو الجاري، موعدا للإعلان عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وجاء تحديد هذا الموعد من جانب روجيرو ميكالي، كونه يأتي بعد إنتهاء مباريات الجولة 31 من الدوري الممتاز يوم 9 يونيو، وبالتزامن مع انطلاق الأجندة الدولية للفيفا يوم 12 يونيو.

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كاف يحدد عدد اللاعبين في قائمة أمم أفريقيا

وتلقى الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، في وقت سابق خبرا سارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن عدد اللاعبين المسموح بقيدهم في القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يتضمن موافقة الفيفا على زيادة عدد اللاعبين في قائمة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة إلى 26 لاعبا بدلا 21 لاعبًا.

بذلك يحق للبرازيلي روجيرو ميكالي اصطحاب 26 لاعبا خلال رحلة الفريق إلى المغرب للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، بشرط أن يضم السكور شيت لكل مباراة في البطولة 18 لاعبا فقط.

قرار الكاف قوبل بارتياح كبير داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، لأن ميكالي بات بإمكانه اصطحاب مزيد من العناصر الأساسية في هذه البطولة القوية، ما يعزز قوة المنتخب الأوليمبي المصري الطامح للتأهل لـأولمبياد باريس 2024.

أزمة في وديات المنتخب الأوليمبي

وكان الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأوليمبي، أرسل في وقت سابق ثلاثة خطابات رسمية إلى منتخبات غانا والكونغو وغينيا، يطلب مواجهاتها وديا خلال معسكره الأخير استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب أواخر الشهر المقبل.

وجاءت مخاطبة المنتخبات الثلاثة فقط، كونها تمثل منتخبات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في حين يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات مالي والجابون والنيجر.

ورفض مسئولو المنتخب الأوليمبي مخاطبة المنتخب المغربي لمواجهته وديا، خاصة أنه سيكون مستضيف البطولة، كما أن منتخب مصر سبق له خوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي في شهر نوفمبر الماضي، خلال معسكر الفراعنة بالعاصمة المغربية الذي استمر أسبوعا.

الإسكندرية تستضيف معسكر المنتخب الأوليمبي

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مدينة برج العرب بالإسكندرية، لإقامة معسكر المنتخب الأوليمبي، المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

موعد معسكر المنتخب الأوليمبي

وتابع المصدر، أن المعسكر المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو المقبل، سيبدأ في برج العرب بالإسكندرية، وسيتخلله مباراة ودية دولية أمام غانا، على أن يستكمل المعسكر في المملكة المغربية التي تستضيف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ويتخلله مباراة ودية أخرى أمام منتخب غينيا.

الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، فيتو

مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 23 سنة

ويلعب المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

منتخب مصر حامل اللقب

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد أن توج بالبطولة في آخر نسخة والتي جرت 2019 وأقيمت في القاهرة.

وكان يقود المنتخب الأوليمبي وقتها شوقي غريب كمدير فني، ونجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.