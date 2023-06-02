رغم اتفاق سقف الديون، فيتش تدرس خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

أزمة سقف الديون الأمريكية، حذرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش اليوم الجمعة من أنها لا تزال قادرة على خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة حتى بعد أن أقر الكونجرس مشروع قانون لتجنب تعثر غير مسبوق في سداد الديون الحكومية.

أزمة سقف الديون الأمريكية

وفي حين أن صفقة رفع سقف الديون وخفض الإنفاق "اعتبارات إيجابية"، قالت فيتش إن "المواجهات السياسية المتكررة" بشأن حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية "تقلل الثقة في الحوكمة فيما يتعلق بالمسائل المالية والديون".

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أزمة سقف الديون الأمريكية، فيتو

وأصدرت وكالة فيتش مراقبتها الائتمانية السلبية لديون الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، موضحة أنها تعتزم "حل" مراقبتها السلبية بنهاية سبتمبر.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن على التشريع في وقت لاحق اليوم.

خسائر السندات الأمريكية

وقد يؤدي خفض التصنيف، الذي يمثل المرة الثانية فقط التي تقوم فيها خدمة التصنيف بإخراج السندات الأمريكية من مرتبة الدرجة الأولى، إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات والحكومات - تشديد شروط الائتمان في وقت يكون فيه الاقتصاد معرضًا بالفعل لخطر الركود وهذا من شأنه أن يؤدي إلى رياح سياسية معاكسة قاسية لبايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وغيرهم من شاغلي المناصب في عام 2024 الذين انتظروا حتى تبتعد الولايات المتحدة أيامًا عن التخلف عن السداد قبل الموافقة على صفقة.

وأكدت تقارير أنه أثرت ديناميكية مماثلة على قرار ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2011 حتى بعد أن تجنب الرئيس باراك أوباما والقادة الجمهوريون كارثة الحد من الديون.

الديون الأمريكية، فيتو

ارتفاع التضخم وزيادة سعر الفائدة

وحتى الآن، أظهر الاقتصاد مرونة على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم والسلسلة السريعة من زيادات أسعار الفائدة التي رعاها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ولكن صانعي السياسة الأمريكيين جازفوا بإلحاق الضرر بالأسس الاقتصادية القوية بخلاف ذلك بفضل "التدهور المستمر في الحوكمة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية"، وفقًا لبيان فيتش.

وقالت الوكالة: “أدى الاستقطاب السياسي المتزايد والحزبية كما شهدته انتخابات 2020، وسياسة حافة الهاوية المتكررة بشأن حد الدين والفشل في مواجهة التحديات المالية من الإنفاق الإلزامي المتزايد إلى زيادة العجز المالي وعبء الديون”.

ووضعت وكالة فيتش الولايات المتحدة الأمريكية أولًا في وضع مراقبة تصنيف سلبي قبل أسبوع وسط مخاوف متزايدة من أن مفاوضي واشنطن لن يتمكنوا من التوصل إلى حل وسط لرفع حد الديون.

فيتش، فيتو

تداعيات اقتصادية سلبية خطيرة

وسقف الدين، الذي يبلغ حاليًا حوالي 31.4 تريليون دولار، هو الحد القانوني للمبلغ الإجمالي للديون التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضها نيابة عن الجمهور، بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب العسكرية واسترداد الضرائب.

وإذا فشلت الولايات المتحدة في رفع أو تعليق حد الديون، فسيتعين عليها في النهاية أن تتخلف مؤقتًا عن الوفاء ببعض التزاماتها، مما قد يكون له تداعيات اقتصادية سلبية خطيرة.

أسعار الفائدة في أمريكا

ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة، وينخفض ​​الطلب على Treasurys ؛ حتى التهديد بالتخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وفقًا للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيتو

وفي حين أن الولايات المتحدة لم تتخلف عن سداد ديونها من قبل، فقد اقتربت في عام 2011، عندما رفض الجمهوريون في مجلس النواب تمرير زيادة سقف الديون، مما دفع وكالة التصنيف Standard and Poor's إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بدرجة واحدة.

وقدّر مكتب المساءلة الحكومية سابقًا أزمة عام 2011 وما تلاها من تخفيض التصنيف أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض في وزارة الخزانة بنحو 1.3 مليار دولار.