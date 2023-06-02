نموذج محاكاة عملي لطرق تدريب الطيارين علي الطيران وكيفية الإقلاع والهبوط (فيديو)

نظمت مصر للطيران جولة لمحرري شئون الطيران لأكاديمية مصر للطيران للتدريب، للتعريف بدور الأكاديمية وما تقدمه من أنشطة وخدمات وإمكانيات وبرامج تدريبية متقدمة، واطلاعهم على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.

بالإضافة إلى دور الأكاديمية في فتح آفاق جديدة للمتدربين سواء من داخل مصر أو الوافدين من مختلف دول العالم، لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى مختلف أنشطة الطيران المدني..

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أكاديمية مصر للطيران للتدريب



ويأتي ذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تجريها وزارة الطيران المدني للتعرف علي الأنشطة والتطورات الجديدة في مختلف مواقع العمل بالشركات والهيئات التابعة لها.



وكان فى استقبالهم الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والطيار معتز فتح الله نائب رئيس الأكاديمية حيث رحب رئيس الأكاديمية محررى شئون الطيران وأشار إلى الدور الفعال لهذا الصرح التدريبي الكبير في دعم صناعة النقل الجوي محليًا ودوليًا ورفع كفاءة العاملين والمتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصي بها إقليميًا ودوليًا.

قطاع الطيران المدنى المصرى

موضحًا أنه فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران نحو الاهتمام بمجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة وأداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل لتأهليهم وتدربيهم على أحدث البرامج والمناهج النظرية والعملية والتي تسهم في تقديم أعلى جودة من الخدمات للنهوض والإرتقاء بسوق العمل لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى المصرى وهو ما تحرص عليه الشركةالقابضة لمصر للطيران برئاسة المهندس يحى زكريا بعقد مزيد من الدورات التدريبية لمواكبة التطور الهائل والسريع في مختلف انشطة صناعة النقل الجوى، وكذا فتح أفاق جديدة للتعاون مع مختلف الاكاديميات والمؤسسات في كافة أنحاء العالم بهدف الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال التدريب والتوسع فى اسطول الشركة الجوي لتلبية احتياجات العملاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في ضوء الطلب الحالي والمستقبلي.

اكاديميه مصر للطيران للتدريب

وقد شملت الزيارة تفقد فصول المحاضرات التدريبية وأحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية بالأكاديمية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك التعرف على إمكانيات أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن، هذا بالإضافة إلى كافة البرامج المتنوعة التى تقدمها الأكاديمية داخل فصولها التدريبية المتطورة.

وكذلك تم عرض نموذج محاكاة عملي لكيفية تدريب الطيارين داخل الفصول علي الطيران علي الطرازات المختلفة، وكيف ينتقل من مرحلة النظري الي العملي وطرق الإقلاع والهبوط بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

هذا وقد نجحت الأكاديمية فى الحصول على العديد من الاعتمادات والشهادات الدولية مثل شهادات تدريب مهندسى صيانة الطائرات EASA 147 صادرة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأيضا شهادات تدريب الطيارين JAR TRTO “ Type rating Training Organization وكذلك شهادات عامة للسلامة والصحة المهنية وجودة الأداء تتمثل في شهادات ( ISO9001:2015 - ISO14001:2015 - - ISO 45001:2018 ) هذا وقد تسعى شركة مصر للطيران فى ضوء رؤية طموحة فى الاهتمام بمجال التدريب وتطوير الأكاديمية والنهوض بإمكانياتها بما يجعلها صرحًا عالميًا للتدريب في مصاف الأكاديميات حول العالم.