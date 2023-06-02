الجيش اللبناني يعلن القبض على المسؤول عن مخطط خطف مواطن سعودي

اختطاف سعودي في لبنان، أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على مخطط عملية خطف مواطن سعودي بلبنان، إضافة إلى القبض على أحد المشتركين في الجريمة.

وأكد الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه في إطار استكمال ملاحقة المتورطين في قضية خطف السعودي، تمكنت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات من توقيف مطلوب في منطقة البقاع، وهو المسئول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها، وكان قد أدى دورا أساسيا فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانيا.

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وأضاف الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات نفذت كمينًا محكمًا في بلدة الدبية- الشوف وألقت القبض على أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع.

وأشار إلى أن التحقيق تم مباشرة مع المضبوطين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.

تحرير سعودي مختطف في لبنان

ونفذت قوة من الجيش داخل حي الشراونة في بعلبك شرقي لبنان، عمليات دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف المواطن السعودي.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "إم تي في" اللبنانية، اسم الشخص المسؤول عن اختطاف السعودي في بيروت، بعد ساعات من نجاح عملية تحريره.

وأكد سفير السعودية في لبنان وليد البخاري أن صحة المواطن السعودي مشاري المطيري، الذي اختطف قبل يومين في لبنان، مطمئنة وهو في طريقه إلى مقر السفارة.

وقال البخاري إن "الجهود التي قام بها الجيش وأدت الى تحرير المختطف خلال أقل من 48 ساعة جبارة" مبينا أن المواطن السعودي "خضع لفحوصات طبية وصحته بخير، نطمئن كافة ذويه وأصدقائه بأنه بخير وهو في طريقه إلى مقر السفارة".

اختطاف سعودي في لبنان

وأثيرت حالة من الجدل بعد خطف المواطن السعودي م. ا، فجر السبت الماضي، من طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وبحسب المعلومات فإن المواطن يعمل لمصلحة الخطوط الجوية السعودية، وكان يقود سيارة من نوع "جراند شيروكي" عليها لوحة لبنانية ومسجلة باسمه، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الخاطفين يطالبون بفدية مالية قدرها 400 ألف دولار.

وزير الداخلية اللبناني

وفي أول معلومات رسمية، كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، تغريدة جاء فيها، "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير وليد بخاري، ودائمًا وبيد من حديد نعمل على تحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان، وما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا".

سفير السعودية لدى لبنان

ولوحظ أن سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري أعاد تغريدة الوزير عبر حسابه على "تويتر". كذلك صدر قبل قليل بيان من السفارة السعودية جاء فيه "تفيد سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 8 ذو القعدة 1444 هجري الموافق 28 مايو 2023م". ونقلت معلومات بأن تعليمات صدرت لموظفي السفارة السعودية بعدم الخروج إلى الشارع.

الخطوط الجوية السعودية

بدورها كتبت هيئة "مجلس التنفيذيين اللبنانيين" على "تويتر" أيضًا أن "مرور 48 ساعة على اختطاف موظف الخطوط العربية السعودية ليس ضربة لكل الآمال التي علقت على استفادة لبنان من التفاهمات الإقليمية التي أعلنت أخيرًا وحسب، بل هو ضربة للموسم السياحي اللبناني الواعد، ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية مدعوة إلى كشف ملابسات القضية وتحرير المخطوف واعتقال الفاعلين".

وشوهد المواطن السعودي المخطوف للمرة الأخيرة قرب مركز "البيال" في الوسط التجاري حيث يقيم في لبنان، وتشير المعلومات إلى أنه خطف فجرًا مع سيارته بعد مراقبته وأثناء توجهه إلى منزله في عرمون جنوب بيروت، وبعدما أوهمه الخاطفون أنهم يتبعون لأحد الأجهزة الأمنية. ورصد هاتف المخطوف في ثلاثة مواقع، وتبين أن إحدى المكالمات التي وصلته مصدرها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

اختطاف مواطن سعودي في لبنان

من ردود الفعل غرّد الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على "تويتر"، "ندين بشدة اختطاف المواطن السعودي، ونشد على أيدي القوى الأمنية التي تعمل على تحريره وإعادته سالمًا في أسرع وقت، ونطالب بإنزال أشد العقاب بالخاطفين ليكونوا عبرة لمن اعتبر، واتخاذ كل الاجراءات المناسبة لإعطاء رسالة لكل الزائرين من العرب والأجانب بأن لبنان بلد آمن لكل من يقصده".

حظر سفر السعوديين إلي لبنان

ويعول لبنان على قرار سعودي يلغي حظر السفر إليه بعد أجواء التفاؤل التي أعقبت "قمة جدة" منتصف مايو الجاري، وما تركته من ارتياح على صعيد الانفراجات في العلاقات العربية - العربية.