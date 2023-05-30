الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

عمليات دهم شرقي لبنان عقب تحرير المختطف السعودي (فيديو)

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

تنفذ قوة من الجيش داخل حي الشراونة في بعلبك شرقي لبنان، اليوم الثلاثاء، عمليات دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري. 

 تحرير سعودي مختطف في لبنان

‏وكان بعض منهم قد أطلق النار منذ بعض الوقت باتجاه مركز عسكري ومنزل عائد لأحد العسكريين، ما أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش دون وقوع إصابات. 

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "إم تي في" اللبنانية، اسم الشخص المسؤول عن اختطاف السعودي مشاري المطيري في بيروت، بعد ساعات من نجاح عملية تحريره.

وأكد سفير السعودية في لبنان وليد البخاري أن صحة المواطن السعودي مشاري المطيري، الذي اختطف قبل يومين في لبنان، مطمئنة وهو في طريقه إلى مقر السفارة.

وقال البخاري إن "الجهود التي قام بها الجيش وأدت الى تحرير المختطف خلال أقل من 48 ساعة جبارة" مبينا أن المطيري "خضع لفحوصات طبية وصحته بخير، نطمئن كافة ذويه وأصدقائه بأنه بخير وهو في طريقه إلى مقر السفارة".

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ووفقا لـ"إم تي في"، فإن المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ"أبو سلة" وهي مؤلفة من 7 أشخاص.

بدوره، كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اعتقال 9 أشخاص على خلفية قضية الاختطاف، مبينا أن خاطفيه رصدوا تحركاته واتصالاته.

وأوضح أن الجيش قام بعمليات تفتيش في البقاع الشمالي لتحرير المختطف، مؤكدا أن ما حصل كان جريمة كاملة.

وشدد على أن العلاقات مع السعودية ثابتة ولا يستطيع أحد زعزعتها، وأن لبنان سيواجه أي أحد يحاول تعكير علاقته مع الأشقاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اللبناني في بيان، أن "دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المختطف السعودي مشاري المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".

من هو أبو سلة؟

المجموعة تتبع تاجر المخدرات علي منذر زعيتر المعروف بـ"أبو سلة" نظرا لبيعه المخدرات لزبائنه عبر سلة ينزلها من شرفة منزله في الفنار.
انتقل من الفنار الى حي آل زعيتر في الشراونة منذ سنوات، يعد من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن أخطر المطلوبين.
تعرض لما يزيد عن 10 عمليات دهم من قبل الجيش خلال السنوات الأخيرة،تمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة.
وذكرت مصادر سكاي نيوز عربية، الثلاثاء، أن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت من تحرير المختطف السعودي الموظف في الخطوط الجوية السعودية في بيروت.
وأوضحت المصادر أن وحدة من مخابرات الجيش اللبناني حررت المختطف السعودي مشاري المطيري وأوقفت عددا من الخاطفين.
وكان الخاطفون وهم 7 أشخاص اختطفوا مواطنا سعوديا وأقلوه من منطقة بيروت وفروا به إلى منطقة حدودية بين لبنان وسوريا عبر منطقة الهرمل في البقاع الشمالي، وتعرف تلك المنطقة أنها ملاذا للفارين من العدالة والقانون.

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وأوقفت وحدات الجيش عددا من الخاطفين، فيما تلاحق أخرين، ولم يتضح بعد إن كانت خلفيات عملية الخطف ابتزاز ومطالبة بفدية أم لها دوافع. 

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