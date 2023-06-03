السبت 03 يونيو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل البصارة، على الطريقة الأصلية غير المكلفة

البصارة، فيتو
البصارة، فيتو

طريقة عمل البصارة، البصارة من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار وتقدم على وجبات الإفطار أو الغداء أو العشاء، حسب الرغبة.

وطريقة عمل البصارة، سهلة وبسيطة واقتصادية فهي تحضر من الفول والخضراوات وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف إنجي علاء طريقة عمل البصارة.

مكونات عمل البصارة:

٥٠٠ جرام فول مدشوش
٤ بصلات مقطعة أرباع
رأس ثوم
٤ بصلات أخضر
ربطة نعناع
٢ ربطة بقدونس
٢ ربطة كسبرة
ربطة شبت
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
ملح 
فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا

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مكونات تقلية البصارة:
٤ بصلات مفرومة
٦ فصوص ثوم مفروم
ربع كوب سمسم
رشة كمون
رشة كزبرة
ملح 
فلفل أسود
زيت نباتي

طريقة عمل البصارة:

-في إناء طهي عميق تضاف كل مكونات البصارة ما عدا التوابل وتغطى تمامًا بالماء.

-تترك على نار عالية حتى تغلي ثم نخفض الحرارة إلى المتوسطة.

-تترك المكونات على النار حتى تنضج تماما.

-ترفع البصارة من على النار وتضاف التوابل والملح والفلفل.

-تضرب البصارة في الخلاط او الكبة أو باستخدام الهاند بليندر حتى تنعم تمامًا.

-تترك جانبًا لتهدأ الحرارة.

-ولعمل التقلية تسخن كمية من الزيت في طاسة القلي ويقلى بها البصل حتى يتحول للون ذهبي داكن.

-يضاف الثوم للتقلية قرب النهاية ومعه التوابل.

طريقة عمل البصارة، فيتو 

- يضاف السمسم وتقلب كل المكونات وترفع التقلية من على النار.

- نصب البصارة فى أطباق التقديم، وتقدم البصارة باردة أو في حرارة الغرفة مع إضافة التقلية على الوجه، ثم تقدم مع الخبز البلدي أو أي خبز حسب الرغبة.

- وتقدم البصارة مع التقلية والخبز الأسمر والليمون المخلل أو الباذنجان المخلل وطبق السلطة الخضراء، وهى وجبة خفيفة واقتصادية ومتكاملة، حيث تحتوى على جميع العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم، ويجب الاهتمام بتقديمها مرة أسبوعيا، لإفادة جميع أفراد الأسرة بعناصر البصارة الغذائية.

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فوائد تناول البصارة

- والبصارة تحتوى على قيمة غذائية عالية، لأنها مكونة من الفول والخضراوات الورقية الخضراء والبصل، ما يجعلها غنية بالعناصر الغذائية المهمة، أبرزها البروتين والحديد والكالسيوم والألياف الطبيعية، لذا يجب تناولها مرة كل أسبوعين على الأقل، للاستفادة من فوائدها العظيمة المهمة.

 

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البصارة طريقة عمل البصارة الأكلات الشعبية فوائد تناول البصارة الشيف انجي علاء

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